Полномасштабный проигрыш России станет гарантией безопасности для Украины - Зеленский

Международные партнеры всячески помогают Украине, чтобы ВСУ одержали победу над российской оккупационной армией.

Поражение РФ станет гарантией безопасности для Украины / Коллаж фото 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента Украины

Страна-агрессор Россия продолжает убивать украинцев. Однако полномасштабное поражение РФ станет надежной гарантией безопасности для Украины и защитой от новых агрессий и кризисов. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Международные партнеры всячески помогают Украине, чтобы ВСУ одержали победу над российской оккупационной армией.

"Шаг за шагом делаем все возможное и всюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом. Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей", — сказал Зеленский.

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Война в Украине

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдутся" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский высказал мнение, что западные государства не допустят поражения Украины в войне с РФ, ведь в таком случае это будет их поражением. Сейчас западные партнеры уже не будут отступать и продолжат предоставлять украинцам помощь для защиты от агрессора.

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