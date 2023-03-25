УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Полномасштабный проигрыш России станет гарантией безопасности для Украины - Зеленский

25 марта 2023, 23:24
Международные партнеры всячески помогают Украине, чтобы ВСУ одержали победу над российской оккупационной армией.
Украинские военые, Владимир Зеленский
Поражение РФ станет гарантией безопасности для Украины / Коллаж фото 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента Украины

Страна-агрессор Россия продолжает убивать украинцев. Однако полномасштабное поражение РФ станет надежной гарантией безопасности для Украины и защитой от новых агрессий и кризисов. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Международные партнеры всячески помогают Украине, чтобы ВСУ одержали победу над российской оккупационной армией.

"Шаг за шагом делаем все возможное и всюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом. Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, в международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей", — сказал Зеленский.

видео дня

Война в Украине

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдутся" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский высказал мнение, что западные государства не допустят поражения Украины в войне с РФ, ведь в таком случае это будет их поражением. Сейчас западные партнеры уже не будут отступать и продолжат предоставлять украинцам помощь для защиты от агрессора.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:53

Паника продолжается: в РФ хотят запретить суд, выдавший ордер на арест Путина

23:24

Полномасштабный проигрыш России станет гарантией безопасности для Украины - ЗеленскийВидео

23:15

Что нужно поставить на стол 25 марта, чтобы весь год деньги в доме были: приметы и что нельзя делатьВидео

22:47

Страны НАТО готовы нанести ответный ядерный удар и расколошматить всю путинскую богадельню - СотникВидео

22:39

Почему Путин пугает мир "страшилками" о ядерном оружии в Беларусимнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:05

Коня на скаку остановит: знаки зодиака самых сильных женщин

22:00

Модный леопардовый маникюр на весну 2023: 5 безумно красивых вариантов на каждый деньФото

21:54

Почему 26 марта категорически нельзя носить черную одежду: приметы и все запретыВидео

21:50

Закуска, которая взорвала весь TikTok: рецепт хрустящих треугольников из лаваша с авокадоВидео

Реклама
21:41

Больше 200 осколочных ранений и 5 пулевых: невероятная история спасения украинского военногоВидео

21:32

"Коль, ну я плакала": Повалий растрогал путинист БасковВидео

20:54

Зеленский и Си Цзиньпин должны пойти на переговоры: ЕС на этом настаивает - Financial TimesВидео

20:20

"Они даже не рабы, они - холопы": Сотник объяснил, почему россияне не будут свергать ПутинаВидео

19:59

РФ разместит ядерное оружие в Беларуси - военный преступник ПутинВидео

19:25

Попугай помог раскрыть убийство 10-летней давности: преступников приговорили к пожизненному

19:24

За Путина вписались всего пять странмнение

18:38

Скандальная сенатор из Румынии оскорбила Украину и "наехала" на Зеленского

18:38

"Abrams и Leopard сильно напуганы": Резников потроллил РФ из-за отправки на фронт старейших танковВидео

18:33

"Все завалено трупами, нас не выпускают из позиций": остатки отряда РФ "Шторм" умоляют Путина о помощиВидео

18:02

Хьюстон, у нас проблемы: откуда взялась легендарная фраза и что она значит

Реклама
17:50

Генштаб ошибся: Гуменюк объяснила, почему военные запутались с "выводом" оккупантов из Новой КаховкиВидео

17:26

Как правильно есть редис и зачем это делать: интересные сведенияВидео

17:01

"Все стало шатко-дон, прямо совсем-дон": Кадыров понимает, что дни Путина, возможно, сочтены - СотникВидео

16:57

Подготовка контрнаступления ВСУ: в Минобороны сделали неожиданное заявление

16:56

"Остается эпицентром боев": под Бахмутом значительно уменьшилось количество вражеских атак - ВСУВидео

16:14

"Школы на Закарпатье в опасности": Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС – СийяртоВидео

16:07

"Был вторым в РФ при Путине": эксперт назвал того, кто мог бы закончить войну и выплатить репарацииВидео

16:01

Брата российской актрисы, которая поддержала Украину, выгнали из театра

15:47

Эрдоган созвонился с Путиным из-за войны и заговорил о переговорах с Украиной

15:29

"Якубовича понесло": ведущий унизил россиян на Поле чудес

15:15

Может принести проблемы и бедность: почему категорически нельзя носить чужие сумкиВидео

15:13

Трещины и оранжевые пятна: как выглядит испорченное мыло и как его использоватьВидео

14:54

"Постбольшевистская масса, совкопитеки": русских как национальности нет – Сотник

14:50

Украина получит боеприпасы с обедненным ураном: эксперт объяснил, почему в РФ закатили истерику

14:18

Притянет негатив и разлад: почему нельзя сажать сирень возле дома

14:13

Следом за Повалий: мэр российского города решил запретить концерт ЛоракВидео

14:02

Большой мартовский перерасчет пенсий: в ПФУ назвали фактор, от которого зависят выплаты

13:50

ВСУ готовят удары по оккупантам в Крыму: в ОК Пивдень раскрыли сценарий новой "бавовны"

13:34

HIMARS бьет по вакцинированным от ковида: российская актриса "разоблачила американский план"Видео

13:31

Огромный урожай обеспечен: зачем нужно положить ложку сахара в огород

Реклама
13:12

По 100 гривен за килограмм: в Украине резко подскочат цены на лук

13:07

В России силовики закончили проверять Меладзе из-за "Героям слава": что теперь ожидает певцаВидео

12:41

РФ готовит новые точечные ракетные удары: стали известны вероятные цели

12:16

Через 20 лет после: на Киевщине женщина отравила до смерти спиртным бывшего возлюбленногоВидео

11:58

"Скотобаза и сброд отморозков": народ РФ ответственен за войну – журналистВидео

11:56

"Он был героем с мальчишеской улыбкой": в боях за Украину погиб польский доброволец

11:20

Притянут беды и несчастья: можно ли держать дома часы, которые стоят

11:09

Эксперт пояснил, зачем Шойгу и Медведев оголтело "машут ядерной дубинкой"Видео

11:03

Зеленский о переговорах с Путиным: "Украина не может идти на компромисс"Видео

10:46

Как стирать куртку в машинке: список "золотых" правил, которые должен знать каждый

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять