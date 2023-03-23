УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия может вести войну максимум до конца 2024 года – ГУР

23 марта 2023, 11:35
Если против РФ усилят санкции, временные рамки, в пределах которых она сможет воевать, станут еще меньше.
Украинские военные, Вадим Скибицкий
Россия может вести войну максимум до конца 2024 года, говорят в ГУР/ 93 ОМБр Холодный Яр, Генштаб ВСУ

Страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это.

Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это - если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньшим", – сказал Скибицкий.

видео дня

Также он отметил, что Россия больше не может проводить широкомасштабные наступления. По его словам, так называемое "большое наступление" РФ, которое оккупанты пытались осуществить в прошлые месяцы, было скорее элементом кремлевской пропаганды и показало, что страна-агрессор переоценила собственные возможности.

"Где это великое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них остались одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют возможностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции", – подчеркнул заместитель начальника ГУР Минобороны Украины.

Война в Украине

Ранее в британской разведке заявили, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной. В последние дни украинские силы начали локальную контратаку к западу от Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на различные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине вторжение России Вадим Скибицкий
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:10

Как применять оливковое масло: шесть умных способов

11:55

Был надежным и мужественным: в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковской области

11:45

Войска РФ продвинулись на Луганщине и попытаются захватить Купянск – разведка БританииВидео

11:41

Звезда "Москва слезам не верит" бессильно "плюнула желчью" в сторону ЗеленскогоВидео

11:35

Россия может вести войну максимум до конца 2024 года – ГУРВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:17

Гороскоп на завтра 24 марта 2023: Овну – большие проблемы, Рыбам - кризисВидео

10:57

Можно ли дарить, отдавать или выбрасывать цветок женское счастье: что говорят приметы

10:50

Медведеву приснилось, что "Украина – часть РФ": он абсурдно объяснил причину вторженияВидео

10:45

Доллар будет уже не по 40: эксперт пояснил, что случится с курсом американской валюты в апрелеВидео

Реклама
10:29

Россия может "подарить" свои земли Китаю: эксперт назвал фишку аренды территорий ПекинуВидео

10:17

Лорак третья: как выглядит рейтинг звезд-предателей УкраиныВидео

10:16

В Мелитополе взорвали экс-полицейского, который перешел на сторону оккупантовВидео

10:09

Мобилизация в ВСУ: юрист пояснил, кого могут снова взять на учет и призватьВидео

10:08

Кофе с маслом: удивительные сведения о нестандартном напиткеВидео

09:38

"Совсем скоро": командующий Сухопутных войск Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ

09:31

В Белом доме рассмеялись над награждением Шойгу пилота, который врезался в беспилотник СШАВидео

09:29

"Нам повезло": жители разрушенных ракетой домов в Запорожье рассказали, как им удалось выжитьФотоВидео

09:08

В случае приезда Путина в Европу его должны арестовать и передать суду – БлинкенВидео

09:02

Загородний объяснил, будет ли Пекин аннексировать территории РФВидео

09:00

ВСУ уже перемололи 650 тысяч оккупантов, Европе самое время добить Россию - СунгуровскийЭксклюзив

Реклама
08:44

У Байдена разнесли вопли Путина: пусть Россия заберет танки из Украины, раз боится снарядовВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 23 марта 2023: Девам – раздражения, Скорпионам – напряжениеВидео

08:28

Си отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путинамнение

08:05

Еще задолго до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным - Кулеба

08:04

Пудель, хаски или овчарка: какие породы собак подходят каждому знаку зодиака

07:46

Путин собрался долго воевать, нужного готовиться к длительной поддержке Украины – СтолтенбергВидео

07:25

Си Цзиньпин не смог повлиять на желание Путина уничтожить Украину - Белый дом

06:43

"Стратегический союз" РФ и Китая, которого нетмнение

06:34

Армия РФ может начать наступления на новых направлениях - ISW

03:55

"Разобьёт младенцев о камень": священник из РФ рассказал оккупантам, как убивать украинских детейВидео

03:00

"Китаю все равно, кто будет возглавлять РФ": эксперт назвал истинную цель визита Си Цзиньпина в МосквуВидео

02:33

Жизель Бюндхен в откровенных бикини впервые рассказала про болезненный развод с мужем-спортсменом

02:02

"Анастасия, вы спите с Джигурдой": довольную Волочкову вывели на чистую водуВидео

02:00

Пожар: Ксения Мишина показала соблазнительную фигуру в кожаных микро-трусахВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, как ВСУ сможет уничтожить Крымский мостВидео

00:40

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

00:19

3-летняя дочь не дождалась папу: в боях под Кременной погиб 22-летний чемпион Европы по боксуВидео

22 марта, среда
23:40

Медведев забился в истерике из-за военной помощи ВСУ и пригрозил миру "ядерным апокалипсисом"Видео

23:12

24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дняВидео

22:56

"На собаках дольше заживает": врач Киркорова ошалел от операции, все закончилось "сюрпризом"Видео

Реклама
22:49

В Курске раздались громкие взрывы: "бавовну" заметили в районе аэропортаВидео

22:12

Дорофеева вытянула Кацурина на сцену, чтобы зацеловать егоВидео

22:07

"Украинцам мы ничего не сделали": на первую ракетку Беларуси набросились из-за заявления о войнеВидео

21:59

Слепаков высмеял присутствие Собчак на своем концертеВидео

21:53

Что не любят розы: главные ошибки при посадке нежного цветка

21:40

От 300 до 570 гривен: кому из пенсионеров могут доплачивать каждый месяцВидео

21:37

После эмоционального призыва Зеленского страны НАТО могут прислать Украине истребители - СтолтенбергВидео

21:13

Путин с ордером собрался на саммит БРИКС: в ЮАР сделали заявление по его арестуВидео

21:10

Спасательная операция в Запорожье завершилась: количество пострадавших резко возросло - МВДФотоВидео

20:50

Илия Куса. Любая  власть в России должна зависеть от КитаяВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять