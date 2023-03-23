Россия может вести войну максимум до конца 2024 года – ГУР

Страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это.
Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".
"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это - если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньшим", – сказал Скибицкий.
Также он отметил, что Россия больше не может проводить широкомасштабные наступления. По его словам, так называемое "большое наступление" РФ, которое оккупанты пытались осуществить в прошлые месяцы, было скорее элементом кремлевской пропаганды и показало, что страна-агрессор переоценила собственные возможности.
"Где это великое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них остались одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют возможностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции", – подчеркнул заместитель начальника ГУР Минобороны Украины.
Война в Украине
Ранее в британской разведке заявили, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной. В последние дни украинские силы начали локальную контратаку к западу от Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения.
Аналитики Института изучения войны отмечали, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на различные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.
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