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Медведеву приснилось, что "Украина – часть РФ": он абсурдно объяснил причину вторжения

23 марта 2023, 10:50
Прихвостень Путина заявил, якобы "Россия и так долго мирилась с тем, что они с Украиной живут отдельно".
Дмитрий Медведев, российские военные
Медведев дал абсурдное объяснение причины вторжения РФ в Украину/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев сморозил еще одну "причину" полномасштабного вторжения РФ в Украину. В интервью российским пропагандистам он заявил, якобы "Украина – это часть России", но будто бы долгое время Россия "мирилась с тем, что Украина была отдельно". Такой бред путинского прихвостня распространило российское пропагандистское информагентство "РИА"Новости".

"Мало того, Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории случившегося, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах", – выдал свои розовые мечты Медведев.

После этого заместитель секретаря Совбеза РФ начал нести чушь о том, что якобы на большей части украинской территории исконно жило российское население. Он сказал, будто бы "территория Украины всегда относилась к Российской империи".

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При этом путинский прихвостень еще и "набросился" на страны Запада, заявив, якобы они просчитались и не видели "степень решимости" РФ начать войну против Украины. Медведев обвинил западные страны в том, что они "понимают только язык силы".

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев устроил истерику после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. Одноразовый президент РФ пригрозил ракетным ударом по Гааге.

Также ранее Медведев истерично заявил, что из-за военной помощи Украине, которую ей предоставляет Запад для борьбы с российским агрессором, "возросла угроза использования ядерного оружия". "Запасной" президент РФ посетовал, что мол "Запад должен был дать РФ гарантии безопасности еще в декабре 2021 года", однако там якобы не верили в "решимость" РФ.

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