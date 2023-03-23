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В случае приезда Путина в Европу его должны арестовать и передать суду – Блинкен

23 марта 2023, 09:08
Госсекретарь США в то же время нечетко ответил, задержат ли диктатора РФ в Соединенных Штатах, если он там появится.
Владимир Путин, Энтоны Блинкен
В случае приезда Путина в Европу его должны арестовать и передать суду/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Если российский диктатор Владимир Путин приедет в Европу, то его должны арестовать и передать в суд, согласно ордеру на арест, который выдал международный уголовный суд.

Европейские страны, которые подписали Римский устав, должны выполнять нормы этого документа и задержать диктатора РФ, если он появится на их территории. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская правда.

"Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного – ред.) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства", – подчеркнул Блинкен в ответ на вопрос, должны ли в Европе задержать Путина в случае его появления там.

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В то же время Блинкен нечетко ответил на вопрос, задержат ли Путина в США в случае, если он туда приедет. Госсекретарь Соединенных Штатов напомнил, что его государство не является участником Международного уголовного суда.

"Не могу говорить наперед, потому что, очевидно, надо рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел это обсуждать", – сказал он.

Блинкен в то же время предположил, что российский диктатор вряд ли планирует в ближайшее время посетить США.

МУС выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что выдача такого ордера очень важна, ведь это меняет правила игры. Владимиру Путину теперь опасно путешествовать в одну из более чем 130 стран мира, напомнил Жозеп Боррель.

Сообщалось, что Путин собрался в августе этого года посетить Южно-Африканскую Республику, где состоится саммит БРИКС. Власти республики должны арестовать Путина, поскольку МУС выписал ему ордер. Однако как конкретно действовать, в ЮАР пока не знают. Журналист Софи Мокоена сообщила о том, что в ЮАР должны рассмотреть нормы национального законодательства и определиться со своими действиями на случай приезда Путина.

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