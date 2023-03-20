"Военный преступник" Путин должен быть арестован: в ЕС жестко отозвались о вердикте МУС

Владимиру Путину теперь опасно путешествовать в одну из более чем 130 стран мира, напомнил Жозеп Боррель.

В ЕС оценили решение МУС по делу Владимира Путина / Рixabay

Решение Международного уголовного суда по изданию ордера на арест президента РФ Владимира Путина за преступления, совершенные во время российской агрессии против Украины, очень важно, ведь это изменяет правила игры, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Это очень важно, это меняет правила игры. Несмотря на то, что российские власти отрицают это решение МУС, потому что, мол, Россия не является подписантом этого соглашения, нужно смотреть на практические последствия этого решения. Если президент Путин совершит путешествие в одну из более чем 130 стран, подписавших это международное соглашение (по деятельности МУС. – Ред.), он должен быть немедленно арестован", — сказал он перед началом встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС, комментируя решение МУС, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что это решение следует воспринимать очень серьезно.

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"Мы можем договариваться о чем угодно, но это решение суда остается в силе, оно уже принято. Президент Путин будет арестован, если совершит путешествие в одну из более чем 130 стран мира", — добавил высокий представитель ЕС.

Ордер МУС на арест Путина: позиция правительства ФРГ

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник отметил: "Военные преступники должны быть привлечены к суду, они не должны чувствовать себя в безопасности нигде. Это касается и российского президента".

Он напомнил, что канцлер Олаф Шольц очень четко заявил, комментируя ордер на арест путина, изданный Международным уголовным судом: никто не стоит над законом и правом. Это важный основополагающий принцип международного права, а МКС является важным международным институтом, существующим на основе международных договоров, отметил Бюхнер.

Он также добавил, что с точки зрения федерального правительства, с точки зрения канцлера, не должно быть мира под диктовку, принудительного мира. "России не должна сойти с рук попытка поглотить значительные части соседней страны. Поэтому важно, чтобы Россия отвела свои войска", — сказал Бюхнер.

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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