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У Байдена разнесли вопли Путина: пусть Россия заберет танки из Украины, раз боится снарядов

23 марта 2023, 08:44
Жалобы страны-агрессора России о возможном предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном лишены всякой аргументации, сказали в Белом доме.
Путин, танк РФ
Россия жалуется, потому что Украина уничтожает ее танки - Белый дом / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Если государство-оккупант Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть тогда заберет свои танки с территории Украины. Такие снаряды обладают повышенными возможностями пробивания брони тяжелой техники и даже близко не входят в сферу действия ядерного оружия. Москва просто не хочет, чтобы украинские войска уничтожали ее танки. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Как сообщает AFP, он сказал о том, что США считают неуместными жалобы РФ на заявление Британии относительно отправки Украине бронебойных боеприпасов с обедненным ураном.

По словам представителя Белого дома, российские жалобы лишены аргументации, потому что такие боеприпасы, которые могут пробивать броню танков, не радиоактивны.

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"Они (боеприпасы, - ред.) даже близко не входят в сферу действия ядерного оружия", - отметил Кирби.

И если Россия боится данного типа боеприпасов, ей следовало бы убрать свои танки из Украины.

"Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных возможностей. Так что, опять же, если Россия особенно беспокоится о благополучии своих танков и своих танкистов… они могут просто переправить их через границу обратно в Россию", - указал чиновник.

Также Джон Кирби подчеркнул, что Москва возмущается, поскольку "просто не хочет, чтобы Украина уничтожала ее танки".

Угрозы Путина из-за боеприпасов Британии для Украины

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее сказала, что Лондон собирается отправить Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

"Наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники", - сказала Голди.

21 марта директор агрессора России Владимир Путин пожаловался, что Британия собирается передать Украине снаряды с обедненным ураном. По его словам, Москва будет на это, дескать, "реагировать", поскольку речь идет якобы об "оружии с ядерным компонентом".

Политический эксперт Тарас Загородний, комментируя слова Путина, сказал, что Россия вряд ли применит ядерное оружие. По его словам, на Западе дали четкий сигнал – российские войска будут уничтожены в Украине в том случае, если Москва пойдет на подобный шаг.

Война России против Украины:

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