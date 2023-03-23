Еще задолго до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным - Кулеба

Украина не отвергает саму идею переговоров, однако отрицает предположение, что разговор лично с Путиным может обеспечить мир, заявил глава МИД.

Дмитрий Кулеба заявил, что "разговаривать с Путиным нет смысла" / Фото УНИАН

Украина задолго до выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина поняла, что с президентом страны-агрессора и оккупанта РФ нет смысла разговаривать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico

"Мы знали задолго до выдачи МУС ордера на арест, что разговаривать с Путиным нет смысла. 30 сентября прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял юридическую резолюцию, в которой заявил, что любые переговоры с Владимиром Путиным невозможны в ответ на попытку РФ аннексировать дополнительные украинские территории", - сказал глава МИД.

При этом Кулеба подчеркнул, что Украина не отвергает саму идею переговоров, однако отрицает предположение, что разговор лично с Путиным может обеспечить мир.

видео дня

"Украина делала многочисленные попытки достичь мирного урегулирования. До 24 февраля 2022 года при посредничестве Франции и Германии Украина провела 88 раундов переговоров с момента избрания Зеленского президентом в 2019 году. Россия растоптала все эти усилия, выбрав варварскую, геноцидную, захватническую войну", – сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина безуспешно пыталась найти общий язык и после 24 февраля. Однако в ответ Россия усилила атаки и объявила о планах аннексировать дополнительные украинские территории.

"Президент Зеленский дал четко понять, если Путин продолжит эту попытку аннексии, с ним невозможно будет разговаривать", – сказал глава МИД.

"Путин все проигнорировал, он хочет больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев, больше захваченных украинских земель. Как можно бороться с таким злом? Его разбивают силой", – заявил министр.

При этом у Украины есть собственное видение мира.

"Мы призываем все страны сосредоточиться на реализации этой формулы как реалистичного пути к миру, а не выдавать желаемое за действительное, прося агрессора о мире", – добавил министр.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Другие новости: