Путин с ордером собрался на саммит БРИКС: в ЮАР сделали заявление по его аресту

Директор агрессора России с ордером Путин собрался поехать на саммит БРИКС в ЮАР в августе, но в республике уже раздумывают, что делать с таким визитом.

В ЮАР не знают, будут ли арестовывать Путина / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Российский директор Владимир Путин собрался в августе посетить Южно-Африканскую Республику, где состоится саммит БРИКС. Власти республики должны арестовать Путина, поскольку Международный уголовный суд выписал ему ордер. Однако как конкретно действовать, в ЮАР пока не знают.

Журналист Софи Мокоэна в своем Twitter-аккаунте сообщила о том, что в ЮАР должны рассмотреть нормы национального законодательства и определиться со своими действиями на случай приезда Путина.

"Южная Африка должна будет рассмотреть существующие положения нашего законодательства (по вопросу ордера на арест Путина). Мы также, я думаю, должны провести дискуссию в Кабинете министров, а также с нашими коллегами в России и действительно определить путь вперед, у нас пока нет такой дискуссии", - сказала Мокоэна.

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Примечательно, что Путин собрался ехать в Дурбан – город, где будет проходить саммит БРИКС – в августе. ЮАР должна арестовать Путина, поскольку ранее ордер на его арест выдал Международный уголовный суд.

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента развязавшей войну против Украины России Владимира Путина. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с депортацией украинских детей на территорию РФ.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что у Путина теперь появился официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. Путина могут арестовать в 123 государствах, где принят Римский статут.

Российский адвокат Николай Полозов полагает, что решение МУС в Гааге не является обязательным для национальных юрисдикций.

Президента Судана Омара аль-Башира, у которого тоже был ордер на арест, не в свое время не задержали в ЮАР. Этот случай создал прецедент. Поэтому нет гарантии задержания Путина в том же Таджикистане, где принят Римский статут.

Ордер на арест Путина - реакция в России: