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В суде Гааги объяснили, почему ордер на арест Путина выдан за похищение детей

17 марта 2023, 22:42
Прокурор Международного уголовного суда побывал в одном из детдомов, откуда оккупанты украли детей. Это подтолкнуло МУС к действиям.
Карим Ахмад Хан, Владимир Путин
В суде Гааги объяснили, почему выдали ордер на арест Путина именно за похищение детей/ скрин

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о незаконной депортации населения и незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию. Прокурор МУС Карим Ахмад Хан объяснил, почему именно по этим статьям был выдан ордер. Он заявил, что к такому шагу суд подтолкнули истории похищения украинских детей, о которых Хан узнал во время визита в Украину.

Прокурор суда в Гааге рассказал, что он побывал в одном из домов малыша, откуда российские оккупанты депортировали детей. Об этом пишет издание ВВС.

"Находясь там, я посетил один из детских домов, из которых, вероятно, были взяты дети, недалеко от нынешней линии фронта. Рассказы тех, кто заботился об этих детях, и их опасения по поводу того, что с ними произошло, подчеркивали необходимость неотложных действий", – заявил Хан.

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Он подчеркнул, что весь мир должен способствовать тому, чтобы привлечь виновных к ответственности и вернуть детей в свои семьи.

Также прокурор МУС отметил, что нельзя позволять обращаться с детьми так, якобы они "военное достижение".

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.

В Кремле уже отреагировали на выдачу ордера на арест Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, якобы формулировка вопроса выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "возмутительна и неприемлема".

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