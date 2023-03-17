"Ордер на арест – сигнал элитам РФ сливать своего лидера": Путина могут "сдать" – политолог

Арест Путина сейчас выглядит лишь как гипотетическая возможность, но "невозможное вчера, завтра-послезавтра может стать реальностью".

Ордер на арест Путина – это сигнал элитам РФ сливать своего лидера, считает политолог/ Главред, сайт Кремля

Ордер на арест диктатора РФ Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд, стал еще одним напоминанием российским элитам, что они должны "слить" главу Кремля, если не хотят и сами оказаться в положении изгнанников.

Это стало прозрачным намеком, который может заставить элиты страны-агрессора России задуматься о своем будущем. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии Главреду.

"Решение суда – сигнал российским элитам: не хотите оказаться в положении гонимых и преследуемых – сливайте своего лидера. Это более чем прозрачный намек, о котором вряд ли будут активно говорить. Впрочем, это уже какой по счету сигнал о том, что российским элитам всё-таки нужно задуматься о своем будущем", – отметил Золотарев.

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По словам политолога, сейчас арест Путина выглядит лишь как гипотетическая возможность. Однако история уже знает подобные случаи, когда страна отдавала под суд своего бывшего лидера.

"Если бы кто-то в 1992-1993 году сказал, что Слободан Милошевич будет выдан собственной страной, Сербией, в руки международного правосудия – в ответ лишь покрутили бы пальцем у виска. Мы живем в такое время, когда невозможное вчера, завтра-послезавтра становится реальностью", – подчеркнул Золотарев.

Однако "железный занавес" может оказаться достаточно прочным и долго не спадать со страны-агрессора. Россия может достаточно долго находиться в изоляции, говорит политолог. Москва игнорирует нормы международного права и сводит это в культ.

"Теперь Путин не сможет ездить в цивилизованные страны Запада. Однако устами Лаврова, Пескова, Захаровой и других представителей он давал понять, что не хочет, чтобы с ним договаривались. Пропаганда России в качестве реакции на ордер для Путина устроит очередную западную истерию, которая, вероятно, получит новый импульс", – добавил Золотарев.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.

В Кремле уже отреагировали на выдачу ордера на арест Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, якобы формулировка вопроса выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина "возмутительна и неприемлема".

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