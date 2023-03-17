"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУР

Российские захватчики уже создали оборонительную группировку, которая строит укрепления, роет траншеи и окопы на оккупированном полуострове.

РФ готовится к обороне в Крыму, заявили в ГУР/ Генштаб ВСУ, Telegram, Минобороны РФ

Армия страны-агрессора России уже начала подготовку к обороне на территории временно оккупированного Крыма. Захватчики создали специальные группировки, которые готовятся к оборонительным действиям.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона. Он отмечает, что украинская разведка постоянно следит за ситуацией на полуострове.

"Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму размещен мощный сухопутный и авиационный компонент. Например, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов", – рассказал Скибицкий.

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Он отметил, что созданная оккупантами оборонительная группировка роет траншеи и окопы, а также строит укрепления.

"Создана оборонительная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", – сказал представитель ГУР.

Также он рассказал, что оккупанты для создания оборонительных укреплений "выбрали наиболее опасные направления, где может быть проведена десантная операция".

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму в сторону Керчи российские захватчики поставили противотанковые "зубы дракона". Такую линию укреплений оккупанты установили на перешейке Ак-Монайском, соединяющем Керченский полуостров с основной частью Крыма.

Оккупанты поставили противотанковые заграждения в Крыму/ Telegram

Оккупанты поставили противотанковые заграждения в Крыму/ Telegram

Освобождение Крыма

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что оккупационные войска РФ уже перешли к обороне. Они активно строят укрепления и роют окопы на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму. Это хороший знак, указывающий на то, что даже захватчики верят в контрнаступление украинских войск.

В Центре национального сопротивления сообщали, что в оккупированном Россией Крыму среди коллаборантов и лиц, незаконно перебравшихся на полуостров в 2014 году, растут панические настроения. Усилилась военная мобилизация и раздача повесток на улицах. Российский бизнес готовится к эвакуации. Киев призывает местных жителей сообщать о передвижении вражеских войск и военной техники.

Капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко отмечал, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление в мае. Наиболее перспективное направление для удара – юг страны. Разрушение так называемого сухопутного коридора оккупантов России приведет к серьезному нарушению их обеспечения в Крыму. У захватчиков останется только Крымский мост, который тоже уязвим.

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