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"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – Куса

17 марта 2023, 15:00
Если власть в США перейдет в руки представителя республиканцев, то для Украины это будет плохой новостью.

Флаги Украины и США, Илия Куса
Существует риск потери поддержки украинцев со стороны США, считает эксперт Илия Куса/ Офис президента Украины, Главред

Соединенные Штаты Америки могут уменьшить поддержку Украины в случае прихода к власти представителя Республиканской партии после президентских выборов 2024 года.

Сейчас часть республиканцев в США всячески демонстрируют свое мнение, якобы Украина является второстепенным вопросом. И есть риск, что такое отношение сохранится и после выборов в случае прихода к власти представителя этой партии. Такое мнение высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в интервью Главреду.

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"Поскольку они сами обещают это (уменьшение поддержки Украины – ред.) электорату, то в любом случае республиканцы будут делать что-то, что не даст приоритизировать Украину. Кроме того, среди республиканцев достаточно квази-эволюционистов, которые считают, что Украина – это не самый главный национальный интерес США, главнее Китай", – отмечает Куса.

По словам эксперта, некоторые республиканцы, в том числе и бывший президент США Дональд Трамп, являются "китайскими ястребами". То есть они выступают не столько за прекращение поддержки Украины, сколько за то, чтобы больше средств направлять на противодействие Китаю, даже если это будет во вред Украине.

"Судя по всему, ключевые кандидаты от Республиканской партии (к сожалению для нас) заняли позицию, что Украина – это второстепенный вопрос, и тратить больше денег на нее не стоит. И это заставит других кандидатов приспособиться к этому нарративу, который становится мейнстримом. Для нас это плохие новости в случае прихода к власти республиканской администрации", – сказал эксперт.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил о том, что война, развязанная РФ против Украины, является "территориальным спором". Губернатор Флориды заявил, что дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией" не входит в число американских интересов.

Напомним, журналисты издания Politico, ссылаясь на неназванных чиновников в Белом доме, отмечали, что через год после полномасштабного российского вторжения в Украину между Вашингтоном и Киевом растут закулисные разногласия по поводу целей войны и относительно того, как и когда закончится конфликт.

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