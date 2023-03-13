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У Киева и Вашингтона появились разногласия в видении продолжения войны – Politico

13 марта 2023, 07:29
В США якобы опасаются, что бои за Бахмут истощат ресурсы Вооруженных сил Украины, которые следует накапливать перед масштабным контрнаступлением.
Джо Байден, Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20 февраля 2023 года / Фото ОП

Спустя год после полномасштабного российского вторжения в Украину между Вашингтоном и Киевом растут закулисные разногласия по поводу целей войны и относительно того, как и когда закончится конфликт.

Как пишут журналисты издания Politico, ссылаясь на неназванных чиновников в Белом доме, в администрации президента Джо Байдена якобы появились разногласия с официальным Киевом по ряду вопросов, которые касаются перспектив ведения войны и новых поставок вооружения. Подобные несоответствия возникли на фоне многомесячных ожесточенных боев за Бахмут в Донецкой области и диверсии на газовых магистралях первого и второго Северных потоков.

Авторы статьи также ссылаются на публичные заявления официальных лиц США.

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"Я, конечно, не хочу сбрасывать со счетов огромную работу, которую проделали украинские солдаты для защиты Бахмута, но думаю, что этот город носит скорее символическое, чем стратегическое и оперативное значение", — напоминают слова министра обороны Ллойда Остина собеседники издания.

Сами Штаты по большей части опасаются, что именно бахмутское направление истощит ресурсы Вооруженных сил Украины, которые следует накапливать перед масштабным контрнаступлением. Из-за этого в кулуарах Белого дома ведутся дискуссии об обеспечении Киева дальнобойным оружием, в частности, ракетами ATACMS.

"Администрация не предоставила эти ракеты большой дальности, потому что в собственном арсенале Америки их мало. Есть также опасения, что Украина может нанести удар по дальним целям России, что может привести к эскалации войны", – говорится в статье.

И, наконец, взрывы на газопроводах "Северные потоки", по версии американской разведки, могли стать следствием кропотливой работы "проукраинских групп", что бы этот термин не означал. Сам Байден не видит в столь резонансных диверсиях украинского следа, но дискуссии по этому поводу в его команде не умолкают.

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда свои основные силы. Им даже удалось захватить некоторые территории, рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол").

Он отметил, что в Бахмуте до сих пор остается угроза окружения города, ведь он уже окружен наполовину. Полковник убежден, что Украине необходимо продолжать сдерживать оборону и уничтожать врага в Бахмуте.

Ранее в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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