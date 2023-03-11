Бахмут - наш, но не полностью: полковник назвал территории, которые захватили оккупанты

Бахмут окружен наполовину. Угроза полного окружения еще остается, говорит полковник Сергей Ильницкий.

Россияне захватили некоторые территории в Бахмуте / Коллаж фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда свои основные силы. Им даже ужалось захватить некоторые городские территории. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), который воюет под Бахмутом.

Он отметил, что в Бахмуте до сих пор остается угроза окружения города, ведь он уже окружен наполовину. Полковник убежден, что Украине необходимо продолжать сдерживать оборону и уничтожать врага в Бахмуте.

"Впрочем, могу сказать, что именно в Бахмуте сейчас больше всего и наших сил, и вражеских. Именно на этом направлении Россия несет самые большие потери живой силы и военной техники. Каждый день под Бахмутом мы видим врага в лицо, видим, как он там умирает, как уничтожается российская техника. Поэтому вполне целесообразно сдерживать этих сволочей под Бахмутом. Ведь если падет Бахмут, эти российские силы двинут в другое место. У нас сейчас хватает сил под Бахмутом и вообще на этом направлении для того, чтобы сдерживать россиян", - сказал Ильницкий.

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Украинские военные смогли приостановить наступление россиян и даже вернуть некоторые позиции. Однако оккупанты смогли продвинуться со стороны северной обороны Бахмута и захватить украинские позиции.

"Наши позиции, к сожалению, враг прошел, и мы понесли большие потери. Именно с северной стороны это частичное окружение и произошло. Ответ прост, и его подтверждают даже такие открытые источники как карта DeepState: центр города Бахмут – наш. Россияне заняли только восточные окраины города, остальные его части находятся под контролем Вооруженных сил Украины", - рассказал полковник.

Он также обратил внимание на то, что крайне тяжелая ситуация не только в Бахмуте, но и в Угледаре, Марьинке и в Авдеевке. Пока ВСУ обороняют Донбасс, Украина готовится к наступлению на других направлениях, говорит Ильницкий.

Ситуация в Бахмуте

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация в Бахмуте остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку.

Также Сырский отмечал, что героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед. По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления.

Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области. ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.

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