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ВСУ контратаковали в Бахмуте и ударили из HIMARS по технике ЧВК "Вагнера" - ISW

10 марта 2023, 08:38
ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области.
Бахмут
ВСУ продолжают защищать Бахмут / Фото Twitter

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести контрнаступательные действия против российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Об этом идет речь в свежей сводке американского Института изучения войны ISW. При этом публикуются карты боевых действий.

Несмотря на информацию о том, что оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута и могли захватить Дубово-Васильевку (6 км к северо-западу от Бахмута), также поступают данные об успешных действиях ВСУ.

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В частности, в сообщении идет речь о том, что украинские силы вели контратаки в восточной части Бахмута, хотя эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений этой информации.

В то же время на кадрах с геолокацией, опубликованных 8 марта, видно, что российские силы добились незначительных успехов в южной части Бахмута вдоль трассы T0513.

Вместе с тем сообщается о том, что ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области и разбили некоторые здания и несколько автобусов. Российские источники утверждали, что в результате удара было уничтожено 10 автобусов, которые боевики "Вагнера" использовали автобусы для перевозки личного состава через южную Украину.

скриншот
/ understandingwar.org

Бои в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

Волноваха Бахмут ЧВК Вагнер война России и Украины
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