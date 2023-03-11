Окружения в Бахмуте не будет, никто не станет удерживать город, которого нет – полковник Ильницкий

Потери России под Бахмутом значительно больше, чем сообщается, утверждает первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий.

Пока в Бахмуте перемалываются войска РФ, в другом месте готовится наше наступление, отметил полковник Сергей Ильницкий / Главред

Город Бахмут Донецкой области сегодня является одной из самых горячих точек украинского фронта. Бои за него продолжаются уже более полугода, но российской армии, которая собиралась брать Киев за три дня, этот небольшой город оказался не по зубам. И именно здесь украинские защитники перемалывают больше всего живой силы и техники противника. Особенно достается под Бахмутом вагнеровцам.

Впрочем, борьба за Бахмут очень ожесточенная, поэтому и Украина платит высокую цену за сохранение контроля над этими позициями, а российским войскам порой удается продвигаться вперед, оттесняя украинских защитников. Вот и сейчас ситуация в Бахмуте крайне напряженная, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону. Из-за этого все чаще звучат опасения, что украинские войска могут оказаться в окружении, и поэтому, возможно, пора задуматься об отходе из Бахмута на другие позиции.

Однако, несмотря на это, украинское военное руководство решило продолжать оборонительную операцию города и усиливать украинские позиции в Бахмуте.

видео дня

Почему российским войскам не удается взять Бахмут? Чем этот город важен для России, чем – для нас? Насколько критичной для наших войск является ситуация на этом направлении? Когда начнется украинское контрнаступление и может закончиться война? Об этом и многом другом в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), воюющий сейчас под Бахмутом.

Как вы оцениваете решение нашего военного руководства продолжать оборонять Бахмут, а не отходить оттуда? На данном этапе насколько правильным является такое решение? Звучат опасения, что Бахмут может превратиться в донецкий аэропорт, когда смысла его удерживать уже не было, но мы продолжали терять там своих людей.

Не только Бахмут является крепостью, где мы активно перемалываем силу противника. Так же горячо сейчас и в Угледаре, Марьинке, Авдеевке. На самом деле сейчас много мест, где ситуация крайне тяжелая. Бахмут на слуху, потому что за него очень долго продолжаются бои, и сейчас есть угроза окружения города, он уже наполовину окружен.

Сравнивать Бахмут с ДАПом или Дебальцево однозначно некорректно. Ведь если сравнить наши Вооруженные силы в 2014-2015 годах и сегодня, то разница колоссальная. В 2014-2015 годах не было такого количества боеспособных формирований, способных выполнять свой долг, как сегодня.

Если говорить о решении о продолжении обороны Бахмута, то я полностью доверяю нашему военному руководству. Ведь есть генеральный план, генеральный замысел ведения боевых действий, и Бахмут – это лишь одна из точек, где ведутся бои.

Впрочем, могу сказать, что именно у Бахмута сейчас больше всего и наших сил, и вражеских. Именно на этом направлении Россия несет самые большие потери живой силы и военной техники. Каждый день под Бахмутом мы видим врага в лицо, видим, как он там умирает, как уничтожается российская техника.

Поэтому вполне целесообразно сдерживать этих сволочей под Бахмутом. Ведь если падет Бахмут, эти российские силы двинут в другое место. У нас сейчас хватает сил под Бахмутом и вообще на этом направлении для того, чтобы сдерживать россиян. Даже на примере нескольких последних дней видно, что мощное наступление российских войск, которое сейчас продолжается, было приостановлено, а некоторые позиции мы даже отбили и вернули назад.

Так что тут все правильно. Пока тут удерживаются позиции, на других направлениях готовится контрнаступление или наступление.

Какую часть города Бахмут сейчас на самом деле контролируют украинские войска?

Прежде всего уточню, что я нахожусь не в самом Бахмуте, а на обороне северной стороны этого города. Наши позиции, к сожалению, враг прошел, и мы понесли большие потери. Именно с северной стороны это частичное окружение и произошло.

Ответ прост, и его подтверждают даже такие открытые источники как карта DeepState: центр города Бахмут – наш. Россияне заняли только восточные окраины города, остальные его части находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Кем сейчас Россия воюет за Бахмут – вагнеровцами или кадровыми военными? Какие российские силы мы там сейчас перемалываем?

Там микс. Там однозначно воюют профессионалы. Я вижу, с кем воюю. Сначала были вагнеровцы, и должен признать, что смелости им не занимать, как, в принципе, и кадровым российским военным. Они воюют правильно, по учебникам. Но все равно их там гибнет много, особенно вагнеровцев.

В общем, возле Бахмута сейчас есть как подразделения ЧВК "Вагнер", так и кадровые российские военные. Там сосредоточено очень много сил врага. Все, что было можно, Россия сейчас бросила именно на Бахмут.

По вашим наблюдениям, для каких именно операций Россия обычно использует вагнеровцев? Заметно, что их меньше берегут, чем других?

Естественно. Буду говорить о том, что я видел собственными глазами: первой волной там всегда идут те, кого не жалко, кого не нужно потом хоронить, выплачивать пособия матерям, то есть сначала отправляют всякое отребье, в том числе вагнеровцев. И лишь потом заходят кадровые военные.

Вы говорите "кого не нужно потом хоронить"... То есть погибших вагнеровцев даже не забирают с поля боя?

Кого-то забирают, но далеко не всегда... Здесь арифметика проста: чем меньше тел они привезут домой, тем меньше компенсаций им придется выплачивать. А что касается вагнеровцев, то там вообще речь не идет о выплатах в случае гибели.

Выше вы вскольз отметили, что для наших воинов, защищающих Бахмут, есть угроза попасть в окружение. Насколько, с вашей точки зрения, критической в этом смысле является ситуация, насколько существенной является эта угроза?

Если военное руководство видит смысл продолжать держать оборону Бахмута, это нужно делать. Всегда прорабатываются и взвешиваются различные варианты, в том числе и сценарий отхода. Это называется маневренной обороной – когда частично нужно отойти на запасные позиции, чтобы ударить с другой стороны. Умение правильно это делать и является военным искусством. Если есть угроза окружения, разрабатывается план, как эту угрозу ликвидировать.

Уверен, никто не будет держать людей в Бахмуте до последнего ради того, чтобы удержать город, которого уже нет.

Что, по вашему мнению, может сейчас помочь нам коренным образом изменить ситуацию вокруг Бахмута в свою пользу? Чего не хватает – человеческих ресурсов, техники, оружия, поддержки с воздуха?

Наши западные партнеры очень долго раскачиваются. Посмотрите, как медленно поступает помощь: только после года полномасштабной войны нам начинают передавать танки и системы ПВО. Вспомните Мариуполь, вспомните, как мы просили, чтобы над нами "закрыли небо" и предоставили нам системы ПВО... С тех пор прошел год.

Очень многое зависит от наших западных партнеров и своевременного поступления оружия в нужных объемах. Впрочем, так же много зависит и от нас самих. Сейчас есть много бригад, в частности, бригады наступления, прорыва, куда набирают добровольцев, но проблема в том, что все добровольцы, все неравнодушные пошли на войну первыми. Так что сейчас не так уж много людей, которые хотят и могут делать свое военное дело как следует.

То есть на данный момент у нас ощущается нехватка мотивированных людей, которые готовы и умеют воевать?

Кадровый голод. Да, он уже ощутим.

Чтобы научить человека, нужно потратить много времени. Все добровольцы пошли воевать сразу, поэтому сейчас таких людей гораздо меньше.

Давайте говорить откровенно, украинское общество сегодня разделилось на две части: люди, которые воюют и помогают войску, и те, кому безразлично. Посмотрите, как живут наши большие города – там обычная мирная жизнь, и большинство людей даже не задумываются о том, что именно в этот момент их, всех тех, кто сейчас дома, кто-то защищает, а порой и погибает.

То есть изменить ситуацию вокруг Бахмута в нашу пользу нам помогли бы сейчас мотивированные и хорошо подготовленные люди и западное оружие?

Да. Впрочем, враг тоже изматывается и начинает испытывать определенный голод, в частности, ему не хватает боекомплекта. Об этом свидетельствует тот факт, что в последнее время интенсивность обстрелов несколько спала. При этом, к счастью, интенсивность нашего огня возрастает благодаря тому, что к нам поступают новые вооружения и военная техника.

К тому же оружие, которое нам предоставляют, более точное, чем то, которым воюют россияне. Хотя и у нас хватает советских образцов вооружения. В России гораздо больше техники и боеприпасов, но все эти советские, постсоветские и российские разработки настолько неточны... Этому оружию далеко до западных образцов, которые нам предоставляют: САУ, гаубицы разного калибра, а теперь и танки. О HIMARS я вообще молчу – они невероятно точны, и один выстрел наносит большой урон врагу.

Когда в Украину поступят западные танки, это поможет в боях за Бахмут и вообще на этом направлении?

Я не думаю, что эти танки будут применены в этом направлении.

Почему?

Есть генеральный план, генеральный замысел, как освобождать наши территории. Думаю, что западные танки и прочее мы будем применять на другом направлении.

Думаете, освобождение наших территорий начнется с юга?

Не хочу вдаваться в подробности, но да, я думаю, что это будет все-таки на юге. Это логично, потому что Донетчина очень сложна для танковых боев.

Вы имеете в виду местность? Сугубо географически сложная?

Да. В Донецкой области много балок и оврагов.

Как вы думаете, когда начнется наше контрнаступление?

(Улыбается, – ред.) Скоро.

Сейчас, весной, это невозможно. Особенно на Донбассе. Здесь очень сложные почвы – техника вязнет, проехать невозможно. Это мешает и им, и нам проводить активные действия.

Недавно CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО сообщило, что российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем украинские защитники. Согласны ли вы с такой оценкой соотношения потерь? Какова цена, которую мы платим за сохранение контроля над этими позициями?

Это общее правило боя: наступающая сторона несет гораздо больше потерь живой силы и техники, чем обороняющаяся сторона.

Бахмут – это действительно крепость. Этот город готовился встретить врага очень давно, и там выстроено очень много рубежей обороны. Поэтому россияне, которые сейчас наступают, несут большие потери. Посмотрите хотя бы на те цифры потерь врага, которые ежесуточно подает наш Генштаб. Причем я думаю, что эти цифры на самом деле намного больше, потому что немало погибших россиян не посчитаны. Я лично знаю, где лежат трупы российских оккупантов, и их никто не считает и не забирает. По понятным причинам Россия не хочет показывать настоящую цифру потерь.

Чем Бахмут важен для России, что она готова положить столько людей, лишь бы только взять этот город? И, наоборот, почему так важно для нас не отдавать Бахмут, чем важна эта позиция?

Для нас Бахмут важен тем, что это место, где мы уничтожаем много сил врага и его техники. Причем мы находимся на хорошо подготовленных позициях, тогда как у россиян там позиции не подготовлены, из-за чего они так стремительно и теряют личный состав.

Чем Бахмут важен для россиян? Как мы помним, россияне нацелены выйти на административные границы и захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а Бахмут – это один из городов Донецкой области. Не имея никаких побед, российское военное руководство сделало ставку именно на этот город, поскольку признать свое поражение ему очень не хочется.

Впрочем, рано или поздно России придется признать поражение, потому что российские войска не смогли взять ни "Киев за три дня", ни другие наши области, к тому же, мы проводим контрнаступательные действия.

Повторюсь, пока мы здесь, под Бахмутом, держим оборону, где-то готовится сила, которая будет проводить наступательные действия и освобождать украинские территории.

Наши военные эксперты отмечали, что взятие Бахмута открыло бы россиянам пространство для наступления на Краматорск, Славянск…

Это правда. Это прямая дорога на Константиновку, Краматорск и Славянск. Но – у нас эшелонированная оборона, поэтому и за Бахмутом у нас есть подготовленные позиции на случай, если придется отступить и держать другой рубеж. Поэтому нет оснований переживать, если по каким-то причинам нам придется отойти от Бахмута. Это не будет катастрофой, потому что мы будем держать оборону и дальше, на других участках фронта.

Бои за Бахмут идут с лета прошлого года, но россиянам не удается взять город, хоть периодически они и оттесняют наши войска. Как вы думаете, почему "вторая сильнейшая армия мира" уже более полугода ломает зубы о небольшой город? Только потому, что мы хорошо подготовились их там встречать?

Война у нас продолжается уже девять лет, и все эти девять лет мы готовились и тренировались, наши воинские формирования набирали силу. А опыт – это очень много. И мир, и Россия недооценили состояние Вооруженных сил Украины. Следовательно, на восьмой год войны ВСУ были настолько мощными и подготовленными, что россиянам не удалось слишком продвинуться.

Вторая важная причина – мотивация. Нельзя сравнивать мотивацию украинских воинов, которые знают и понимают, где они находятся, на какой земле, кого они защищают, а также россиян, которых неизвестно куда отправили и дали приказ умереть.

Плюс – оружие, которое нам предоставляется.

Каково возможное дальнейшее развитие событий на этом направлении, в частности, и в Бахмуте? Вы видите предпосылки для того, что мы можем осуществить рывок и стремительно отодвинуть россиян?

Не буду давать прогнозов. Скажу лишь одно: мы, подразделения, которые сейчас находятся вокруг Бахмута, максимально выполняем те задачи, которые перед нами ставят, и будем это делать, потому что знаем, зачем мы это делаем. За нашими спинами наши семьи, наши дети, и мы на своей земле.

Каждый должен делать свое дело: мы будем убивать врага, а прогнозами пусть занимаются военные эксперты в мягких кабинетах.

Остаются ли в Бахмуте гражданские, которые, несмотря на бои, решили не уезжать оттуда? Насколько их много?

Конечно, в Бахмуте до сих пор остается немало гражданских. Кто-то не может уехать по состоянию здоровья, кто-то просто не хочет уезжать, потому что это их дом. Но, как видим, сейчас началось принудительное выселение из того же Бахмута, потому что очень много случаев, когда гражданские попадают под обстрелы и погибают.

Донбасс – очень тяжелый регион, и, скажу откровенно, там достаточно людей, которые не рады нас там видеть и которые говорят: "Если бы вас не было, не было бы и этой войны". Тем людям безразлично, в России жить или в Украине.

Насколько много там таких людей?

Хватает. Я не говорю конкретно о Бахмуте – речь идет об общей тенденции на Донбассе.

Немало таких людей ездили в Россию на заработки, там везде работает российское телевидение. Ведь за девять лет мы не смогли наладить телевизионное и радиовещание на Донбассе, чтобы предоставлять правдивую информацию и проводить украинизацию. Очень много ошибок допустили мы сами.

Насколько наличие таких людей мешает нашим войскам там делать свое дело? Они сопротивляются, делают какие-то мелкие пакости?

Нет, ничего такого нет. Это просто "ждуны", которые просто ждут, когда сменится власть, а какая она будет – им все равно.

Как сейчас выглядит один день жизни Бахмута или под Бахмутом? Бывают ли там вообще минуты тишины?

Нет, не бывает. Это постоянная работа. Война чувствуется там в воздухе. И на слух, и на запах чувствуется. Это ужасно. Война там круглосуточно. Никто там не расслабляется. Пока одни воюют, другая смена отдыхает, и так каждый день, каждый час.

Как вы оцениваете шансы закончить войну в этом году? В этом вопросе вы оптимист или пессимист?

Давайте вспомним статью Залужного и Забродского, которые очень хорошо описали будущие возможные действия. Я согласен с тем, что к концу года все закончится. Хотя соседа мы не поменяем, у нас останется огромная граница с Россией, но не думаю, что это продлится это годами, как в Израиле. Хотя ненавидеть нас россияне будут еще долгие годы. Вы же видели видео, что они делают с украинцами за слова "Слава Украине!". Это всего лишь один эпизод, и это самая легкая смерть, а есть же гораздо более страшные случаи, которые просто не освещаются. Россияне нас люто ненавидят за то, что мы свободны и хотим жить в своем государстве.