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Наступление ВСУ не за горами: Украина выигрывает время в Бахмуте — Сырский

11 марта 2023, 11:42
ВСУ ломают планы врага и заставляют отказаться от продвижения вперед, подчеркнул Александр Сырский.
Сырский
Александр Сырский / Сухопутные войска ВСУ

Героическая оборона Бахмута Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины не дает российским оккупантам продвигаться вперед, заявил командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, тем самым Украина имеет возможность выиграть время для подготовки весеннего контрнаступления, передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед", — подчеркнул генерал-полковник.

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Он уверен в том, что настоящие герои сейчас - это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт, и "не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери".

Сырский
/ Сухопутные войска ВСУ

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — пояснил командующий Сухопутными войсками.

Добавим, что Сырский постоянно следит за оперативной обстановкой на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.

Сырский
/ Сухопутные войска ВСУ

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей:

Бахмут Александр Сырский война России и Украины
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