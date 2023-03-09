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Сырский – о ситуации в Бахмуте: ВСУ не дали окружить город, но обстановка очень сложная

9 марта 2023, 18:51
Силы обороны Украины понимают тактическое значение Бахмута для оккупантов РФ и знают о планах врага на других участках фронта, сказал Александр Сырский.
Сырский, Бахмут
Каждый ход и решение могут кардинально повлиять на ситуацию в Бахмуте - Сырский / Коллаж Сухопутные войска Украины, Соцсети

Армия Украины не дала оккупационным войскам России захватить Бахмут Донецкой области и взять город в оперативное окружение. Однако ситуация остается очень сложной. Каждый шаг может кардинально изменить обстановку. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он написал о том, что силы обороны Украины продолжают оборонять Бахмут. На данный момент оккупационной армии России не удалось окружить город, но ситуация остается очень сложной.

"Оборона Бахмута продолжается почти 7 месяцев. Силы обороны сделали ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой", - рассказал Сырский.

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По его словам, российские оккупанты применяют свою привычную тактику и не считают людей. Но количество воинов не является главным фактором победы.

Также генерал добавил, что ВСУ понимают тактическое значение Бахмута для противника и знают о планах Москвы относительно других участков фронта. Украинские войска защищают город, но ситуация очень динамичная.

"Мы понимаем тактичное значение Бахмута для врага и знаем его планы по действиям на других участках фронта. Силы обороны сейчас продолжают защищать город. Ситуация динамичная. Здесь каждый ход и решение способны ее кардинально изменить. Каждый день – наивысшая ценность", - подчеркнул Александр Сырский.

Ситуация в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжают оборонять Бахмут. Если оккупанты России захватят город, они пойдут дальше – на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы украинские войска попали в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал гарант.

В Институте изучения войны предположили, что войска России в случае возможной оккупации Бахмута не смогут продолжить свое продвижение. У врага, вероятно, нет для этого сил. Большинство подразделений россиян уже задействованы на других направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в ответ на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что оборона Бахмута может завершиться уже в ближайшие дни, заявила, что ВСУ продолжают защищать город. Маляр подчеркнула – украинские военные ведут бои против оккупантов России и истощают их силы в Бахмуте.

Война России против Украины на Донбассе:

ВСУ Бахмут войска России Александр Сырский война России и Украины
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