РФ не сможет продолжить наступление после захвата Бахмута – ISW

В случае захвата города оккупантам может не хватили сил, чтобы двигаться дальше. Поэтому наступление захватчиков на этом направлении может завершиться.

РФ не сможет продолжить наступление после захвата Бахмута, считают аналитики ISW/ Минобороны РФ

У страны-агрессора России вероятно нет достаточно ресурсов, чтобы продолжить наступление в том случае, если им удастся захватить Бахмут.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что большинство российских военных подразделений, находящихся на Донбассе, уже задействованы в наступательных операциях.

Также аналитики обратили внимание на заявление владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, который говорил о том, что российское Минобороны якобы использовало вагнеровцев, чтобы истощить Вооруженные силы Украины в Бахмуте, после чего может отказаться от их услуг там.

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"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские Воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, присоединившиеся к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023", – отмечают аналитики ISW.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что, учитывая все эти обстоятельства, в случае захвата Бахмута российскими захватчиками наступление оккупантов на этом направлении может закончиться.

Ситуация в Бахмуте

Президент Владимир Зеленский заявил, что удерживая Бахмут Донецкой области от захвата российскими оккупантами, Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление. При этом он подчеркнул, что никто в городе не должен быть окружен.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут Донецкой области и рассказал о задачах, стоящих перед украинскими защитниками. Он наградил украинских бойцов и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Однако ситуация там очень сложная и Бахмут может упасть в ближайшие дни.

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