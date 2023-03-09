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РФ не сможет продолжить наступление после захвата Бахмута – ISW

9 марта 2023, 07:26
В случае захвата города оккупантам может не хватили сил, чтобы двигаться дальше. Поэтому наступление захватчиков на этом направлении может завершиться.
Российские военные
РФ не сможет продолжить наступление после захвата Бахмута, считают аналитики ISW/ Минобороны РФ

У страны-агрессора России вероятно нет достаточно ресурсов, чтобы продолжить наступление в том случае, если им удастся захватить Бахмут.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Отмечается, что большинство российских военных подразделений, находящихся на Донбассе, уже задействованы в наступательных операциях.

Также аналитики обратили внимание на заявление владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, который говорил о том, что российское Минобороны якобы использовало вагнеровцев, чтобы истощить Вооруженные силы Украины в Бахмуте, после чего может отказаться от их услуг там.

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"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские Воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, присоединившиеся к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023", – отмечают аналитики ISW.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что, учитывая все эти обстоятельства, в случае захвата Бахмута российскими захватчиками наступление оккупантов на этом направлении может закончиться.

Ситуация в Бахмуте

Президент Владимир Зеленский заявил, что удерживая Бахмут Донецкой области от захвата российскими оккупантами, Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление. При этом он подчеркнул, что никто в городе не должен быть окружен.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут Донецкой области и рассказал о задачах, стоящих перед украинскими защитниками. Он наградил украинских бойцов и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что в Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Однако ситуация там очень сложная и Бахмут может упасть в ближайшие дни.

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