Падение Бахмута может произойти в ближайшие дни - Столтенберг

Возможный захват Бахмута не станет "переломным моментом" в войне, которую развязал российский диктатор Путин.

Бахмут может пасть в ближайшие дни / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупантами и украинскими защитниками. Однако ситуация там очень сложная и Бахмут может пасть в ближайшие дни. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Guardian.

"Учитывая продолжение боевых действий в Бахмуте, есть вероятность его падения в ближайшие дни", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что возможный захват Бахмута не станет "переломным моментом" в войне. Однако в таком случае станет понятно, что у России еще есть силы и её "нельзя недооценивать".

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"Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, а союзники по НАТО в течение последнего года поддержали Украину военной, финансовой и экономической поддержкой на сумму около 150 млрд. евро", - объяснил Столтенберг.

Бои в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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