"Дать пинка" врагу: ВСУ готовят наступление, Сырский назвал задачу в Бахмуте

Украина создает для армии РФ положение "цугцванга", подчеркнул Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Александр Сырский рассказал о задачах ВСУ / коллаж фото УНИАН

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут Донецкой области и рассказал о задачах, стоящих перед украинскими защитниками.

Он наградил украинских бойцов и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника. Видео опубликовано в Сети.

"Все мы заинтересованы в том, чтобы разбить врага, пойти в наступление и дать ему пинка до наших границ, а может и дальше", — заявил Сырский.

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Что известно о ситуации в Бахмуте

Врагу не удается развить наступательный успех под Бахмутом, сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Врагу не удается развить успех в наступательных действиях. При этом по нему наносится огонь. Не удается продвигаться дальше и одерживать какие-то тактические победы", — рассказал он.

Череватый отметил, что Бахмут и в дальнейшем является главным эпицентром боевых действий. За сутки произошло 102 обстрела различными типами артиллерии и 72 боестолкновения в районе населенных пунктов Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Ивановское и непосредственно Бахмут. В районе города было 35 обстрелов и 12 боестолкновений.

Бои в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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