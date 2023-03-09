Массовая ракетная атака РФ: произошли взрывы в 12 областях, в Киеве прилет – поднимается дым

Во время ракетной атаки в столице прогремел сильный взрыв. Предварительно сообщают о попадании баллистической ракеты.

РФ массово атаковала Украину ракетами/ Минобороны РФ, pixabay.com

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги, которая была объявлена около 01:00 и продолжается до сих пор, прогремели взрывы.

Предварительно сообщается, что в Киеве может быть прилет баллистической ракеты. На месте прилета поднимается черный дым.

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