УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Массовая ракетная атака РФ: произошли взрывы в 12 областях, в Киеве прилет – поднимается дым

9 марта 2023, 06:16
Во время ракетной атаки в столице прогремел сильный взрыв. Предварительно сообщают о попадании баллистической ракеты.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ массово атаковала Украину ракетами/ Минобороны РФ, pixabay.com

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги, которая была объявлена около 01:00 и продолжается до сих пор, прогремели взрывы.

Предварительно сообщается, что в Киеве может быть прилет баллистической ракеты. На месте прилета поднимается черный дым.

Новость дополняется…

видео дня
война в Украине ракета вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:32

О том, что будет после войны

06:16

Массовая ракетная атака РФ: произошли взрывы в 12 областях, в Киеве прилет – поднимается дым

05:30

ВСУ освободят Донецк до конца года: эксперт назвал ключевое условие

04:10

Уберечь от поломок: три правила, которые сохранят исправность стиральной машины

03:35

Бывшая жена Виталия Кличко покорила нового партнера чудесами гибкости

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:20

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минутыВидео

03:05

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

02:35

Военный эксперт объяснил, без чего Россия не сможет продолжать войнуВидео

02:07

"Фу, мерзость": шпагатесу Волочкова заплевали за банный шпагатВидео

Реклама
01:35

Зачем лить в унитаз средство для мытья посуды: если делать это каждую неделю, вы будете удивлены

01:27

Гороскоп на сегодня 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

00:51

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

00:30

Массовые протесты в Грузии: появились демонстранты с огнестрельным ранениемВидео

08 марта, среда
23:51

Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд - NYTВидео

23:50

Скорее умрут, чем предадут: имена женщин, которые влюбляются лишь один раз в жизниВидео

23:18

Путин готов к многолетней войне на истощение: разведка США раскрыла планы оккупантовВидео

23:11

"Был ужас": Алла Пугачева прервала молчание о своей болезниВидео

22:36

Какие 3 знака зодиака не допускают досадных ошибок и обладают уникальными способностямиВидео

22:06

Закрутила роман с любовником и теперь ей нужны деньги: Васильев рассказал тайну Бабкиной

22:00

Что если телефон стоял на зарядке всю ночь: как это может испортить ваш мобильныйВидео

Реклама
21:42

Дуда сделал важнейшее заявление про передачу МиГ-29 УкраинеВидео

21:37

Заставили копать себе могилу: активист заметил жуткую деталь расстрела украинского военногоВидео

21:15

Зимнее наступление оккупантов обернулось для РФ провалом - ГиркинВидео

20:55

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

20:44

Станет роскошью: сладкую воду "приравняют" к алкоголю в УкраинеВидео

20:20

В Черкасской области подростки поиздевались над могилой погибшего защитника УкраиныВидео

20:00

Когда садить помидоры на рассаду в марте: само удачное время для посадки

19:52

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

19:48

"РФ к этому готовится": Жданов назвал два региона, где будут контрнаступать ВСУВидео

19:20

Почему российская армия деградируетмнение

19:18

Нашлась пропажа: стало известно, где находится молчунья Maruv

19:17

Есть на это два года: в Польше требуют, чтобы украинцы вернули "необоснованные" соцвыплатыВидео

18:29

"Мама, я никогда не сдамся в плен": появились важные подробности расстрела украинского военногоВидео

18:25

Слишком глубокие поцелуи: Мадонна подтвердила роман с молодым боксером

18:11

"Мой цветочек Настя": Потап трогательно поздравил Каменских

18:06

В ЕС отменили часть санкции против Пригожина: названа причинаВидео

17:57

Владимир Остапчук подарил молодой "жене" кольцо от Cartier за 78 тысяч

17:45

"Всех в военкомат, понятно": в России буйный психолог призвал женщин отправлять мужчин на войнуВидео

17:32

На сцене дочери Кошевого и Ткача и пародия на Шольца: какими будут новые концерты Вечернего Квартала

17:01

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

Реклама
16:48

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

16:38

Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникойВидео

16:30

Грузия не хочет быть Россией: Гела Васадзе - о реальных причинах протестов в ТбилисиЭксклюзив

16:13

Падение Бахмута может произойти в ближайшие дни - СтолтенбергВидео

16:11

"Все божья роса": Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиянВидео

15:55

В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погодыВидео

15:49

"Мужчины не разбазаривают свой зад": Чичерина села в лужу, пытаясь поздравить россиянокВидео

15:31

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скороВидео

15:20

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять