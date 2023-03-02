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Вся запыленная и с изрезанным лицом: в Запорожье чудом уцелела девушка во время ракетного удара

2 марта 2023, 20:49
Екатерина провела под завалами 5 часов. Ее вытащили спасатели из разрушенной квартиры.
ракетный удар по Запорожью
В Запорожье чудом выжила женщина во время ракетного удара / коллаж фото ГСЧС, Instagram

Российские оккупанты в ночь на 2 марта жестоко ударили ракетами по Запорожью. Одна из них попала в жилой дом и уничтожила часть квартир. Екатерина Мельник жила в одной из них и чудом уцелела. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

После попадания российской ракеты в дом, Екатерина оказалась заблокированной в ней и не могла выбраться. Все время девушка обнимала своего кота и ждала спасения.

Через 5 часов Екатерину вызволили спасатели и она увидела, что произошло с домом, в котором она жила.

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"Это моя квартира, точнее, все, что от нее осталось, точнее, ничего не осталось. Очень прошу помочь, кто, как, сколько может. Сегодня у меня второй день рождения", - написала девушка.

У девушки было два кота, и она надеется, что их тоже найдут. Теперь Екатерина осталась без квартиры и без вещей.

  • Ракетный удар по Запорожью
    Ракетный удар по Запорожью Instagram
  • Ракетный удар по Запорожью
    Ракетный удар по Запорожью Instagram
  • Ракетный удар по Запорожью
    Ракетный удар по Запорожью Instagram
  • Ракетный удар по Запорожью
    Ракетный удар по Запорожью Instagram
  • Ракетный удар по Запорожью
    Ракетный удар по Запорожью Instagram

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

Другие новости:

война в Украине новости Запорожья вторжение России ракетный удар
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