РФ ударила ракетами по Украине: мощные взрывы прозвучали в Полтавской области

Российская ракета ударила по объектам гражданской и критической инфраструктуре.

РФ ударила ракетой по Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, из открытых источников

Российские оккупанты вечером 1 марта решили устроить украинцам террор. Почти вся Украина сразу "покраснела" из-за воздушной тревоги.

Взрывы звучали в Сумах и области. Позже оказалось, что там сработала украинская система противовоздушной обороны.

РФ выпустила ракеты в направлении Полтавской области. Вскоре взрывы прозвучали и там, однако это уже была не ПВО, а "прилеты".

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Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил это и заявил, что враг ударил по Кременчугскому району.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал Лунин.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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