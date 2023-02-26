'Испытание психики': Гуменюк рассказала о новой тактике нанесения ракетных ударов по Украине

Сейчас Силы обороны не наблюдают ни одного ракетоносителя в Черном море, но это не говорит о том, что россияне не собираются атаковать.

Гуменюк рассказала о новой тактике нанесения ракетных ударов по Украине / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска изменили тактику нанесения ракетных ударов по мирным городам Украины. Теперь захватчики пытаются заставить украинцев расслабиться, а затем неожиданно осуществить коварную атаку. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы видим изменение тактики врага относительно долгого ожидания такой ракетной атаки. Мы говорили о 23-24 февраля, как соответствующие даты. Вполне вероятная тактика, когда постоянное расшатывание нервной системы, как говорят, и испытание психики может вызвать расслабление, и тогда произойдет ракетный удар", - отметила Гуменюк.

По ее словам, сейчас Силы обороны не наблюдают ни одного ракетоносителя в Черном море, но это не говорит о том, что россияне не собираются атаковать. Гуменюк напомнила, что для выхода на боевую позицию ракетоносителю достаточно нескольких часов – от двух до трех.

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По словам руководительницы объединенного пресс-центра Сил обороны юга, из-за штормовой погоды осложнена боевая работа российских кораблей. Также она рассказала, что наблюдаются "какие-то соответствующие нюансы их переспорядження".

"Мы наблюдали, что за прошедшие сутки в связи с активностью авиации они вывели один ракетоноситель – фрегат с восемью Калибрами находился на службе, но воздушные тревоги были объяснены активностью разведывательной авиации. Атака, вероятнее всего, не предполагалась", - рассказала Гуменюк.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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