'Могут нанести неожиданный удар': в ВСУ рассказали, с какого направления РФ может внезапно атаковать

Украинские защитники готовы к любому развитию событий и продолжают тщательно отслеживать тактику врага, подчеркнула глава пресс-службы ОК "Юг".

В ВСУ назвали направление, с которого оккупанты могут неожиданно атаковать / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска сейчас сконцентрировали свои силы на восточном направлении. В то же время захватчики могут нанести неожиданный удар с юга нашей страны. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативного командования " Юг " Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что они перебрасывают более подготовленные силы на восток – понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения – они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесен, скажем так, неожиданный активный удар", - пояснила Гуменюк.

По ее словам, украинские защитники готовы к любому развитию событий и продолжают тщательно отслеживать тактику врага. В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что оккупанты постоянно меняют тактику, маневрируя всеми имеющимися ресурсами.

"Даже если наблюдать за корабельной группировкой – носители, даже без особых причин, могут появляться и заходить в пункты базирования", - пояснила Гуменюк.

Угроза повторного наступления РФ

Недавно военный эксперт Олег Жданов раскрыл сценарий повторного наступления россиян. По его словам, если российские оккупационные войска решатся на новое наступление на Украину, то они будут действовать по тому сценарию, который пытались реализовать в начале полномасштабной войны.

"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне совершат еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу", - рассказал Жданов.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Недавно военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов заявил, что российские оккупационные войска уже пытаются идти в наступление, однако Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать. По его словам, если ВСУ отойдут из Бахмута, то наступление начнется сразу.

Он подчеркнул, что в случае наступления россияне будут идти в лоб, в обход – как угодно. У них нет вариантов, ведь цель "СВО" не достигнута, а ресурсы еще есть.

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