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"Наступление будет": РФ хочет расширить географию боев - Подоляк

2 февраля 2023, 15:58
Российские оккупанты будут пытаться наступать на Украину в течение зимы-весны, убежден советник главы ОП.
Российские военные, Михаил Подоляк
Оккупанты пойдут в наступление, чтобы расширить географию боев / Коллаж фото Офис президента Украины, Минобороны РФ

Россия пойдет в новое большое наступление на Украину. Враг стягивает военную технику со всей страны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

Он назвал угрозу наступления "вполне реальной". РФ хочет расширить географию боев зимой-весной. Вражеская армия планирует перехватить инициативу.

"У них ставка - все или ничего. После этого этапа будет понятно: кто и куда будет двигаться. Российское руководство не отказалось от намерений выиграть войну с каким-то профицитом", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что на фронте уже началось усиление боевых действий. Сейчас это наблюдается на участке Соледар - Бахмут - Авдеевка.

"Бои будут нарастать по мере изменения климатических условий ... Речь идет о ключевой битве России, чтобы перехватить инициативу и формировать военный повестку дня", - добавил Подоляк.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

Другие новости:

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