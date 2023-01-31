"Никогда не бывает достаточно": военный сказал, сможет ли Украина отбить атаки РФ

Сейчас соотношение украинских и российских сил составляет 1:5, говорит военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

В ВСУ рассказали, хватит ли западной техники, чтобы отбить наступление России / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот из видео

С первых дней полномасштабного вторжения украинским военным было крайне тяжело противостоять российской армии из-за её преимущества в количестве техники и личного состава. Тогда эта разница была в пределах 1:20. Сейчас Украина получает мощную военную помощь от международных партнерах и ожидает получения западных танков.

Однако пока невозможно ответить на вопрос, хватит ли ВСУ этого вооружения, чтобы отбить новое наступление врага и освободить украинские земли. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов.

"Это - война, и ни один военный о технике или боекомплекте никогда не скажет: "Хватит". Снарядов никогда не бывает достаточно, их всегда хочется больше, чтобы была большей плотность огня и была возможность чаще наступать", - сказал Кирилл Сазонов.

В свою очередь он обратил внимание на то, что у Росси уже нет того преимущества, которое было в феврале и весной 2022 года.

"Тогда был (перевес - Главред) 1:20, сейчас 1:5, и, даст бог, на февраль-март мы выйдем на 1:1. И это уже чувствуется - собственно, еще в июне было видно, что "ответки" полетели, как следует", - добавил Сазонов.

Украина получит танки Leopard 2

Ранее в СМИ сообщали, что Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

После того как немецкие СМИ сообщили о решении Шольца передать Украине танки Leopard 2, глава ОП Андрей Ермак написал о том, что танки нужны государству для восстановления своей территориальной целостности в международно признанных границах. Он подчеркнул, что несколько сотен танков помогут украинским военным в борьбе против РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

В Москве нервно отреагировал на информацию о поставках Украине западных танков для противодействия агрессии РФ.

Новые поставки бронетехники ВСУ "затянут" войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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