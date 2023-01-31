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Не только Донбасс: в ВСУ назвали регионы, которые находятся в опасности из-за наступления РФ

31 января 2023, 18:32
Российские оккупанты хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Они стянули туда огромное количество техники и личного состава.
российские военные
Россия готовится к наступлению на Украину / Минобороны РФ

Российские оккупанты готовятся к новому большому наступлению на Украину. Они стягивают силы, перебрасывают технику и готовятся к атаке. Россияне будут наступать не только на Донбассе. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов.

Он убежден, что захват всей территории Донецкой и Луганской областей является "минимальной целью" оккупантов.

"По реальным штурмовикам, десантуре, более-менее внятным вагнеровцам, технике, артиллерии и по количеству личного состава Россия все-таки сосредоточена на востоке. Там им проще с логистикой, потому что можно просто гнать составы по железной дороге на Иловайск и Дебальцево, с пополнением личного состава. У меня такое ощущение, что на Донбассе сейчас сосредоточено все, что они могут, по максимуму", - сказал Сазонов.

Военнослужащий обратил внимание на то, что РФ перебросила на Донбасс даже стрелковую бригаду из Беларуси. Однако ВСУ не планируют отступать назад.

"Мы тут тоже собрались драться – устали ловить друг друга по всей линии столкновения и вот, решили встретиться в Бахмуте и окончательно разобраться", - добавил Сазонов.

Он считает, что оккупанты будут пытаться прорваться еще и в Запорожской, а также Херсонской областях. На эти направления они стягивают войска из Крыма, там у них "приличные резервы".

Кто такой Кирилл Сазонов?

Известный украинский политолог, блогер, боец ВСУ

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупант Российская Федерация готовится к новому наступлению на Украину. Захватчики могут пойти в атаку до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, они будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, агрессор Россия в феврале-марте задействует свой 200-тысячный резерв и отправит его в Украину. Захватчики попытаются оккупировать весь Донбасс и, возможно, попытаются построить буферную зону над регионом путем захвата районов в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута и Угледара. Они хотят получить возможность продвинуться в сторону Славянска, Краматорска и Покровска. Ключевая цель – захват всего Донбасса.

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