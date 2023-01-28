'Пойдут в наступление до 24 февраля': Данилов назвал области, где будет прорываться враг

Российские оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты до 24 февраля пойдут в наступление на Украину / коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты готовят к новому масштабному наступлению на Украину. Оно состоится до 24 февраля - "годовщины" полномасштабного вторжения. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Радио Свобода.

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что они — люди из советского "совка". И они считают, что если есть какая-то годовщина, они должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне", - сказал Алексей Данилов.

Он убежден, что прежде всего оккупанты будут пытаться прорваться в Донецкой и Луганской областях, чтобы полностью выйти на эти админграницы.

Россияне также прощупывают украинскую армию на Запорожье. На этом направлении они накапливают силы.

"Они сейчас уже неделю имеют попытки понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. Сейчас есть определенное накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в Российской Федерации по этому поводу", - добавил Данилов.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

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