РФ может пойти в наступление на следующей неделе - британский эксперт

Подготовка россиян к новому наступлению будет хуже, чем в феврале 2022 года.

Россия может пойти в наступление на Украину на следующей неделе / Минобороны РФ

Россия готовится к новому большому наступлению на Украину. Его планировали осуществить в феврале. Эта атака может произойти уже на следующей неделе. Об этом заявил член Британского Королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк, сообщает Radio NV.

"Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Возможно, даже на следующей неделе это начнется. Если не начнется, то это исключительно из-за того, что у россиян есть проблемы с планированием и выполнением", - сказал Данилюк.

Однако он отмечает, что подготовка русских будет хуже, чем год назад, когда они вторгнулись в Украину 24 февраля. Вместе с тем он считает, что на этот раз у россиян не будет проблем с логистикой и они будут понимать, что со стороны Украины будет мощное сопротивление.

"Нам тогда очень повезло, что эти маршевые колонны, которые абсолютно не готовились к военному сопротивлению, были легкой добычей для Вооруженных сил. Такой ситуации уже не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Самое главное - будет количественное преимущество, которого в прошлом году не было", - сказал Данилюк.

Эксперт считает, что западные танки не успеют дойти в Украину до того времени.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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