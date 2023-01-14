РФ готовит масштабное наступление и мобилизацию 500 тысяч человек - The Times

К апрелю на фронт оккупанты могут отправить до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

В РФ готовят масштабную волну мобилизации / Telegram, Радио Свобода

Президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине.

В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек. Об этом сообщает со ссылкой на данные западной разведки The Times.

Отмечается, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление". Уточняется, что к этому моменту должно стать меньше грязи и месива из-за непогоды.

"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, Кремль провел закрытый опрос. Граждане России озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", — цитируются в публикации слова неназванного чиновника.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Он рассказал о том, что враг намерен использовать потенциальное наступление с целью усиления своих позиций. В данном контексте не исключен вариант объявления Москвой общей мобилизации.

Напомним, российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вероятность проведения в России новой волны мобилизации на фоне неудач в войне против Украины.

Он считает, что современные войны выигрываются за счет превосходства в военных технологиях, к которым имеет доступ Украина, а не за счет "забрасывания врага трупами".

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