"Забрасывание врага трупами": РФ может объявить массовую мобилизацию - Эйдман

Первая волна мобилизации вызвала в РФ шок и многие призывники сбежали из страны, напомнил Игорь Эйдман.

Мобилизация в России / Фото Telegram

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вероятность проведения в России новой волны мобилизации на фоне неудач в войне против Украины.

Он считает, что современные войны выигрываются за счет превосходства в военных технологиях, к которым имеет доступ Украина, а не за счет "забрасывания врага трупами". Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

"Погнать своих людей в большом количестве Россия может, но если это "пушечное мясо" будет плохо вооружено и не будет иметь адекватной коммуникации, но это будет абсолютно бессмысленно - их будут просто уничтожать в большом количестве. Выиграть эту войну числом и по привычке завалить Украину телами России не удастся", — считает российский публицист.

При этом он напомнил, что первая волна мобилизации вызвала в РФ шок и многие призывники сбежали из страны.

"Новую волну мобилизации россияне ждут с тихим ужасом. И сейчас официальные прогнозы показывают, что даже среди тех, кто поддерживает войну, большинство против новой волны мобилизации. Если она начнется, это будет сильнейшим ударом по ситуации в российском обществе. Все больше людей будут пытаться пассивно уклониться, убегать из страны, а в случае дальнейшего проигрыша пассивное сопротивление может перейти в активную фазу", — считает собеседник.

При этом он также обратил внимание на определенный раскол элит в РФ – в частности на противостояние ЧВК Вагнера и руководства МО РФ.

"А в условиях раскола элит недовольство в обществе может проявляться более свободно, и некоторые из силовых субъектов могут поставить на то, чтобы разгонять недовольство властью ради победы над своими конкурентами внутри этой власти. Так что ситуация продолжит осложняться, что может привести к новой русской смуте – войне "всех против всех", когда удельные князья вроде Пригожина, Кадырова или Суровикина начнут воевать друг с другом", — добавил Эйдман.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации.

Он рассказал о том, что враг намерен использовать потенциальное наступление с целью усиления своих позиций. В данном контексте не исключен вариант объявления Москвой общей мобилизации.

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