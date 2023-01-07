Война так обескровит РФ, что она согласится на границы 1991 года и отдаст ядерное оружие – Жданов

Существует три варианта завершения войны, но только один из них – распад России – будет значить окончательную победу Украины, считает полковник запаса.

Россия будет настолько ослаблена войной с Украиной, что согласится на любые условия, считает Жданов / Главред

Война между Россией и Украиной продолжается уже более десяти месяцев. За это время оккупационные российские войска не достигли ни намеченных целей, ни значительных успехов на поле боя, а также неоднократно доказали, что "вторая сильнейшая армия мира" оказалась пшиком. Но, несмотря на все это, вооруженным силам РФ пока что удается сохранять контроль над некоторыми захваченными украинскими территориями, в частности, оккупированными остаются части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также Крым. И в 2023 году Вооруженным силам Украины и украинскому народу предстоит еще многое сделать и многое вынести, чтобы вернуть украденное путинской Россией.

Впрочем, некоторые прогнозы на 2023 год обнадеживают. Так, например, экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина к августу этого года освободит Крым, однако при этом отмечает, что планировать парад победы еще рано – впереди тяжелые бои. И в нашей стране сложность задачи, которую еще предстоит решить, вполне осознают и готовятся к сражениям. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что весной ВСУ планируют "серьезное" контрнаступление, а боевые действия на линии фронта будут "самыми жаркими" в марте.

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, как изменится ход войны в 2023 году, что поставит в ней точку, выдержит ли Россия затяжную войну, почему под Путиным зашатался трон, а также почему медлит Запад с поставками вооружений Украине в нужных объемах.

Каким в 2023 году может быть ход войны в Украине? Каковы перспективы ее завершения в новом году, и как в ближайшее время может меняться ситуация на фронтах?

2023 год станет годом контрнаступательных действий – от операций на отдельных участках фронта и до масштабных контрнаступательных операций на одном или нескольких оперативных направлениях. Наше контрнаступление анонсировал генерал Залужный в интервью журналу The Economist, когда сказал, что в глубинах Генштаба вызревает контрнаступательная операция.

В краткосрочной перспективе на донецком направлении российские войска начнут выдыхаться. Это заметно уже сейчас и по уменьшению количества артиллерийских обстрелов, и по дефициту техники и вооружений. А вот личного состава пока, к сожалению, у противника достаточно.

В любом случае, это завершающая фаза войны, активная часть которой длится с 24 февраля. Однако окончание войны напрямую зависит от объемов поставок вооружения Украине: будут поставки вооружений – будем говорить об окончании войны; не будет поставок или они будут недостаточными – будем говорить о затягивании конфликта на неопределенный срок. Ведь у нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, если бы после встречи Рамштайн-1 нам стали бы предоставлять вооружения хотя бы такими темпами, как сейчас, но Запад очень долго раскачивался и думал.

Вообще, создается впечатление, что у США свое видение хода этой войны, поэтому они не торопятся. Да, американцы выделяют деньги в достаточном количестве, но поставки вооружений идут не в тех объемах, в каких необходимо.

Пока что наиболее оптимистичный прогноз относительно сроков озвучил наш главный разведчик генерал Буданов: мы можем закончить активную фазу войны летом 2023 года. Однако без необходимых поставок вооружений этот сценарий может стать нереализуемым.

То есть у западных стран-партнеров Украины не заметна готовность поскорее закончить войну, они настроены на более продолжительный конфликт?

На Западе на этот счет очень разные мнения. Англосаксонский клуб, то есть США и Великобритания, скорее, не хочет затягивания этой войны. Такой сценарий никому не выгоден. Однако должны быть решены определенные геополитические задачи. Ведь война ведь идет в двух плоскостях: в плоскости суверенитета и территориальной целостности Украины – это наша национально-освободительная война, которую мы ведем с помощью наших партнеров, а также в плоскости геополитики – это война, которую ведут наши партнеры нашими руками.

Главная геополитическая задача – ослабить Российскую Федерацию настолько, чтобы она, например, согласилась передать свое ядерное оружие под внешний контроль (тому же МАГАТЭ) или объявила себя безъядерной державой, как в свое время сделала Украина. В этом случае будет подписан какой-нибудь "парижский меморандум" о гарантиях безопасности России в обмен на передачу или утилизацию ею ядерного вооружения.

Однако быстрая победа Украины не может способствовать решению этой задачи, ведь из России нужно вытянуть весь ее военный потенциал, чтобы Путин, как старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке", остался у разбитого корыта.

Когда Путин начинал войну, у него было все: регулярная армия, вооружение, причем частично модернизированное, и многое другое. А сегодня у него заканчиваются вооружения, с мобилизацией проблемы, и завтра российские элиты могут ему сказать заканчивать войну. В этом случае наступит политический коллапс, кризис в Российской Федерации, и у Путина не будет другого выхода, кроме как идти на компромисс. Но Путин этого сделать не может, поэтому, скорее всего, компромисс будет достигаться уже без него – после его отстранения от власти.

Россия будет настолько ослаблена и настолько обескровлена этой войной – и экономически, и финансово, и в военном плане, что новые представители РФ будут согласны на любые условия: и на границы Украины 1991 года, и на то, что Крым – это Украина, и на передачу ядерного оружия под контроль МАГАТЭ. А добиться этого можно только военным путем.

Насколько сейчас, на данном этапе, Россия близка к этому состоянию?

Вполне близка. Бо́льшую часть пути к этому состоянию Российская Федерация уже прошла.

Россия потеряла регулярную армию, которая была основой основ восседания Путина в кресле президента. Теперь трон фактически повис в воздухе – без регулярной армии, на одних лишь полиции и Росгвардии далеко не уедешь. Тем более, Путин зацепил глубинный народ мобилизацией. И из-за этой мобилизации в России вполне может повториться ситуация 1917 года, когда мобилизованные не хотели идти на фронт, а потому встали под знамена большевиков, которые обещали им "мир, труд, май". То же самое может произойти и в современной России.

Середину пути она уже прошла.

Если предположить, что США и Запад в целом не будут в достаточных количествах предоставлять Украине вооружения и все то, что ей необходимо для завершения войны, хватит ли у России ресурсов, чтобы затягивать войну до 2024 года или больше? Надолго ли может затянуться война при пессимистическом сценарии?

Война может затянуться еще как минимум на год. Путин пока способен вести некую войну затяжного характера. Именно некую войну, когда у российской армии будет один танк на роту, два-три пулемета на взвод, а остальные солдаты будут вооружены либо ППШ-41 [пистолетами-пулеметами Шпагина], взятыми из НЗ, либо винтовками Мосина, и я не утрирую. Путин так продержался бы еще год, а потом российский народ отказался бы воевать за его идеи.

Главный момент состоит в том, что Запад не перестанет давать Украине оружие, даже несмотря на то, что в западной коалиции самые разные мнения. Допустим, там есть такие люди, как Макрон, который готов в любой момент договориться с Путиным и начать принуждать Украину к миру. Плюс Папа Римский: Франция никогда не была самостоятельным государством, она всегда была рупором Ватикана, и они будут работать рука об руку, а Ватикан, как мы видим, заинтересован в победе России. Но, даже несмотря на настроения Макрона, несмотря на нерешительность Шольца в предоставлении разрешений на поставки оружия, несмотря на то, что Австрия сидит в тенечке и ждет, когда протянуть руку России – несмотря на все это, Запад будет поставлять Украине оружие. И будет давать его столько, сколько надо. Может быть, не так быстро, но объемы будут такими, как нужно. Потому что уже сожжены все мосты, ставки сделаны – рулетка крутится, и шарик бежит по ее ободку.

Ведь если Путин выиграет в этой войне, мир получит второго Гитлера, и он же первым нагнет всех вышеперечисленных политиков. Путин тогда скажет, что он победитель в этой войне, у него самая сильная армия в мире, а все западные страны помогали Украине, и он их всех победил, поэтому теперь главный он. И это будет катастрофа вселенского масштаба. Большинство политиков на Западе это понимают.

Хотя на Западе до сих пор боятся и победы Украины, потому что не знают, что делать со страной с самой сильной армией в Европе.

Но страх того, что Путин победит и начнет их всех нагибать, у них намного больше.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Раз уж вы заговорили о фигуре Путина, скажите, как вы считаете, зависит ли продолжительность этой войны от длительности жизни Путина или срока пребывания его у власти?

Прямая зависимость. Если с Путиным что-нибудь случится – то ли его отстранят от власти, то ли здоровье подведет, ситуация на фронте изменится кардинально, причем в течение нескольких дней. Вряд ли ястребы, кружащие вокруг Путина, смогут удержать ситуацию в России под контролем и продолжать путинскую политику.

В таком случае Россия просто взорвется: элиты выведут людей на улицы, начнется дележ власти. И тогда война с Украиной всем будет до лампочки. Более того, завершение этой войны на условиях Запада будет единственным способом для кремлевской элиты спасти собственный капитал и собственную шкуру.

В общем, если в Кремле изменится политический расклад, это может вызвать внезапное окончание войны в нашу пользу.

Насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять Киев, возможно, на этот раз вместе с белорусскими войсками, например, к годовщине начала полномасштабной войны?

Встречный вопрос – а чем они будут наступать на Киев? Теми 10 тысячами мобилизованных, которые сейчас проходят обучение в Беларуси? У России нет войска, которым можно пойти на Киев.

Вероятность такого похода нельзя исключать, но сейчас она минимальна.

Белорусская армия чем дальше, тем меньше готова к участию в боевых действиях, как и белорусское общество. А российская армия пока что не накопила необходимого боевого потенциала вдоль наших границ, чтобы составить для нас угрозу повторного вторжения со стороны Беларуси.

Как вы считаете, могут ли в 2023 году начаться боевые действия в Крыму, то есть операция по освобождению полуострова?

В Крыму вполне могут начаться боевые действия. По-другому мы не освободим полуостров.

Крым можно освободить только двумя путями.

Первый – путем отстранения Путина от власти, когда новые представители России молча выведут российские войска с полуострова.

Второй вариант освобождения Крыма предполагает проведение Вооруженными силами Украины комплексной операции, включая морскую десантную, заход на территорию полуострова и освобождение его от российских войск.

Какова ваша позиция, нужно ли разрушать Крымский мост до начала операции по освобождению Крыма, или его нужно оставить как возможность для отступления российских войск?

Крымский мост сегодня в состоянии минимальной пропускной способности. Железнодорожная ветка не может пропускать тяжелые воинские эшелоны, а автомобильная – действует только наполовину, не все полосы. Россияне даже автобусы и фуры не пускают по мосту, отправляя их на паром.

Если есть возможность, то я бы добил Крымский мост. Ведь этот шаг будет иметь большое психологическое воздействие. У российских войск появится четкое понимание, что это полуостров, и это тупик. То есть, если они не выходят оттуда через перешеек, пока есть сухопутный коридор в Россию, значит, они окажутся в огневом мешке, в ловушке.

Поэтому мост нужно добить до начала вхождения наших войск в Крым.

Возможен ли, с вашей точки зрения, в 2023 году перенос боевых действий на территорию России, возможно, в какие-либо приграничные российские области?

Думаю, что боевых действий в России не будет, но огневое воздействие на всю глубину досягаемости наших огневых средств вполне возможно. Это придется делать: когда мы будем выходить на государственную границу, столкнемся с проблемой российских резервов, и для ее решения нам нужно будет огневое поражение этих резервов в глубине обороны противника, то есть на российской территории. Поэтому приграничные территории России на глубину 100 км, а, может быть, и 300 км (думаю, нам все-таки дадут оперативно-тактические ракеты дальностью 300-500 км) будут в зоне огневого поражения. А, может быть, у нас будет целая армия дронов и беспилотников, которые будут поражать вражеские цели на глубине 700 км на территории РФ. Нашлись же добрые люди, которые ударили по Энгельсу... Это неизбежно.

Однако вхождение нашей пехоты на территорию России маловероятно. Скорее всего, мы остановимся у пограничного столба, но огневое воздействие будем осуществлять на всю дальность досягаемости.

Как вы считаете, война с Россией закончится выходом на границы 1991 года, или после этого все равно будут продолжаться бои? Что для нас будет победой над Россией, когда будет поставлена окончательная точка в этой войне?

Точкой в войне станет смена правящего режима в России. Однако это даст лишь передышку на несколько десятилетий, максимум на сто лет.

Глобальной геополитической победой станет развал России. Иначе в России не переживут поражения, со временем русский шовинизм все равно вылезет наружу и победит, и россияне все равно будут строить империю. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра.

Историки установили, что началом войны России и Украины можно считать 1265 год, когда князь московский пошел войной на Киев и разрушил его. То есть Московия всегда претендует на земли, которые с ней граничат, и даже на те, что дальше.

Наш выход на границы 1991 года без смены политического режима в России, будет означать вариант Израиля, то есть огневое воздействие со стороны РФ на Украину будет продолжаться бесконечно.

В этом случае вопрос можно будет временно решить с помощью миротворческого контингента войск ООН. Это будет вариант Северного Кипра – разделение противоборствующих сторон, когда солдат ООН стоит на границе между Украиной и Россией.

Если в России политический режим сменится на более демократический и либеральный, станет возможным подписание соглашения о совместном сосуществовании. Но российская армия все равно потихоньку будет восстанавливаться, и рано или поздно в России придут к тому, что "Украина – это исконно русские земли", хоть это и не так.

По сути, есть три варианта окончания войны: либо замороженный конфликт низкой интенсивности (возможно также разделение войсками ООН двух противоборствующих сторон), либо подписание соглашения (но это отложенная война), либо развал России (это будет окончательной победой).