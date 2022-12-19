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Россия не отказалась от захвата Киева и может объявить общую мобилизацию – Данилов

19 декабря 2022, 12:53
Украина не даст возможности России оккупировать Киев и уничтожить украинскую нацию, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов, ВСУ
Украина готовится любым сценариям новой России - Данилов / Коллаж УНИАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Оккупационным войскам России нужно масштабное наступление на Украину для усиления своих позиций. Они не отказывались от захвата Киева и стремления уничтожить украинскую нацию. Но Украина не даст захватчикам такой возможности и готовится к любым сценариям. Москва может пойти, в том числе, и на объявление всеобщей мобилизации. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что враг намерен использовать потенциальное наступление с целью усиления своих позиций. В данном контексте не исключен вариант объявления Москвой общей мобилизации.

"Могут быть усиления тех позиций, которые на сегодняшний день есть. У нас есть понимание, что это может произойти. Более того, мы не исключаем вариант, что они могут объявить общую мобилизацию, чтобы как можно больше было уничтожено их граждан. Зачем? Для того чтобы у них не было каких-то неприятностей на их территории", - отметил Данилов.

По его словам, Украина должна быть готова к любым сценариям, включая наступления на разных направлениях.

"Они могут хотеть чего угодно. А мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая и Беларусь, и другие территории. И мы готовимся, готовимся и еще раз готовимся", - сказал чиновник.

Секретарь СНБО акцентировал внимание на том, что Кремль не отказался от своих намерений оккупировать Киев и уничтожить украинскую нацию. Однако Украина не позволит захватчикам это сделать.

"Я хочу, чтобы мы все с вами понимали: они не отказались от идеи уничтожить нашу нацию. Если у них нет в руках Киева, у них в руках нет ничего – мы должны это понимать. Но будем ли мы им отдавать Киев, предоставим ли мы им такую возможность? Нет", - подчеркнул Алексей Данилов.

Война России против Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist ранее рассказал о том, что оккупант Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте – может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода будут решающими для Украины. Гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям – поражение энергетического террора РФ, обеспечение стойкость украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

Командующий Оперативным командованием Юг Андрей Ковальчук сказал, что ВСУ изучают сценарии возможного наступления России на Украину с севера, востока и юга. Наступление со стороны республики Беларусь может произойти в конце февраля или позже. Войска готовятся к отражению вражеской атаки.

Другие новости:

СНБО войска России Алексей Данилов война России и Украины
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