"Мы должны готовиться": Данилов предупредил о крайнем рывке РФ в войне против Украины

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина ежедневно готовится к возможному повторному наступлению российской армии.

Данилов предупредил, что РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину войны в Украине / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российская оккупационная армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины.

"Они готовятся к крайнему рывку. С этим связаны процессы смены людей (в военном руководстве – ред.). Использовали "Вагнера", кадыровцев. Сейчас идет на смену российская армия. Это дает нам основания говорить, что у них уже так называемый "последний звонок". Больше не будет на кого менять и списывать поражения, которые они терпят на нашей земле", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

По словам секретаря СНБО, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются почему-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", - пояснил он.

Как отметил Данилов, президент Владимир Зеленский ежедневно обсуждает с иностранными партнерами вооружение, которое они могут предоставить украинской армии

"Первый вопрос с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие", - резюмировал секретарь СНБО.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в этом году.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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