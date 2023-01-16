glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы должны готовиться": Данилов предупредил о крайнем рывке РФ в войне против Украины

16 января 2023, 20:13
Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина ежедневно готовится к возможному повторному наступлению российской армии.
Алексей Данилов
Данилов предупредил, что РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину войны в Украине / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российская оккупационная армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины.

"Они готовятся к крайнему рывку. С этим связаны процессы смены людей (в военном руководстве – ред.). Использовали "Вагнера", кадыровцев. Сейчас идет на смену российская армия. Это дает нам основания говорить, что у них уже так называемый "последний звонок". Больше не будет на кого менять и списывать поражения, которые они терпят на нашей земле", - сказал Данилов в эфире телемарафона.

По словам секретаря СНБО, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются почему-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", - пояснил он.

Как отметил Данилов, президент Владимир Зеленский ежедневно обсуждает с иностранными партнерами вооружение, которое они могут предоставить украинской армии

"Первый вопрос с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие", - резюмировал секретарь СНБО.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в этом году.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

Больше новостей о повторном наступлении РФ:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:18

"Соколиный Глаз" Джереми Реннер может лишиться ноги из-за ужасающего ДТП

20:13

"Мы должны готовиться": Данилов предупредил о крайнем рывке РФ в войне против УкраиныВидео

20:07

Контрнаступление ВСУ с прорывом: на Западе рассказали, сколько танков нужно УкраинеВидео

19:53

Статья Медведчука: зачем предатель напоминает о себемнение

19:51

Кому не рекомендуется есть сало: может "привести" на больничную койку

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:48

Как купаться на крещение: правила, чтобы не утонуть и не переохладиться

19:47

Самый большой пакет военной помощи: Великобритания передает Украине сотни танков и БТРВидео

19:43

"Я как будто принял таблетку ЛСД": принц Гарри назвал любимые духи принцессы Дианы

19:40

Гороскоп на завтра 17 января 2023: Близнецам – странности, Скорпионам – учеба

Реклама
19:31

Марк Фейгин. Арестович - агент Кремля? Вы серьезно?Видеоблоги

19:25

"Враг готовит разные сценарии повторного нападения": в ГУР рассказали об "экзотических направлениях"Видео

19:15

Три самых конфликтных знака Зодиака 2023 года: с ними лучше не сталкиваться

19:04

Украину накроет сверхсильный шторм: синоптики предупредили о "дикой" непогодеВидео

19:00

Любовный гороскоп на неделю 16-22 января: Близнецам – нехватка свободы, Деве – океан энергии любвиВидео

18:51

"Клоунские заявления": Гиркин обругал Медведева и предложил ему "тихо спиваться"Видео

18:34

Вахатанг Кикабидзе в последнем интервью перед смертью рассказал, как Путин может спастисьВидео

18:20

Путин требует от Герасимова немедленно захватить Донбасс: в разведке назвали крайний срокВидео

18:16

Россия наносит удары из С-300 и С-400, Украине нужно уничтожать их там, откуда они бьют – ВСУВидео

18:05

"Жалким сбродом командуют умалишенные": французский генерал оценил катастрофу армии ПутинаВидео

18:02

Проект "Говорить вся країна" объявляет сбор историй зрителейВидео

Реклама
17:59

Не может без таблеток: Лариса Долина заявила о серьезных проблемах со здоровьемВидео

17:27

Из Украины – в Норвегию: командир ЧВК Вагнера сбежал с компроматом на ПригожинаВидео

17:13

Величайшие дамские угодники и сердцееды: имена мужчин, которые любят окружать себя женщинами

17:11

Финляндия готова дать Украине танки Leopard: в Хельсинки рассказали, что этому мешаетВидео

17:02

Пить или не пить: что происходит с водой при повторном кипячении

16:59

Генерал СБУ назвал вероятные направления нового наступления РФВидео

16:56

Разнесли дом и убили 40 человек: СБУ установила личности военных РФ, которые устроили ракетный ударВидео

16:32

"Кто бы он был без России?": пропагандист Корчевников обрадовался смерти Кикабидзе

16:18

"Может стать прелюдией к Третьей мировой": в Польше сказали, чем грозит поражение Украины в войнеВидео

16:09

"Начали большую войну": астролог назвала 5 городов Украины, где ждать грандиозного боя и наступленияВидео

16:01

Победа Украины в 2023-м и заход ВСУ в Россию: Подоляк сделал прогноз об исходе войныВидео

15:58

"Явиться в центр комплектации": в Киеве появились объявления для военнообязанныхВидео

15:46

Умерла легендарная актриса Джина Лоллобриджида

15:32

Борьба с ракетными ударами РФ и ситуация фронте: Зеленский провел заседание СтавкиВидео

15:30

Батальон "Свобода" получил индивидуальные наборы для обогрева бойцов от "Украинской команды"

15:25

"У Украины противоположная задача: в ГУР назвали главную цель Путина в войне на 2023 годВидео

15:07

Бои в Соледаре и на подступах: ВСУ устроили оккупантам под Бахмутом "второй Афганистан"Видео

15:03

Ассоциация риелторов рассказала, когда подешевеет жилье

15:00

Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

14:49

"Обалдеть!": клоун Гальцев раскритиковал бывшего друга Максима Галкина за антивоенную позициюВидео

Реклама
14:44

Улетная закуска в лаваше, которая разлетится за 5 минут с вашего стола: быстрый и безумный рецептВидео

14:26

Подоляк указал единственный вариант окончания войны РФ против УкраиныВидео

13:56

Медведчук "всплыл": внезапно разродился статьей про родину, которую предалВидео

13:50

Родители девушки, чудом выжившей после ракетного удара по Днепру, погиблиВидео

13:47

Погибли все вместе: в Днепре из-под завалов достали тела матери и двух маленьких дочерейФотоВидео

13:46

"В Дубаях шепчет": Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала

13:43

В Кремле истерят из-за поставок западных танков ВСУ и грозят "затягиванием" войныВидео

13:13

"Путина уже не слушают в РФ": диктатор контролирует Россию на 20% – израильский политтехнологВидео

13:09

От заправщиков до пилотов-палачей: названы имена причастных к удару по ДнепруВидео

13:06

В Польше уверены, что Германия вскоре одобрит отправку Leopard в УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять