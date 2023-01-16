"Враг готовит разные сценарии повторного нападения": в ГУР рассказали об "экзотических направлениях"

Представитель ГУР подчеркнул, что россияне пытаются дезориентировать военное командование Украины.

В ГУР сообщили, что Россия может готовить различные сценарии повторного наступления на Украину / сайт Кремля, УНИАН

Страна-агрессор Россия может готовить различные сценарии повторного наступления на Украину. Однако большинство доступной информации – ложная. Захватчики намеренно вбрасывают дезинформацию, чтобы дезориентировать военное командование Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Сценарии и направление нападения могут быть не одни, враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбросы через различные инструменты тех или иных направлений с целью дезориентировать нас", - сказал Юсов в эфире 24 канала.

Как отметил представитель ГУР, россияне начали активно распространять информацию об "экзотических направлениях" нападения. Например, захватчики заявляют о высадке десанта в Одессе. Однако Юсов подчеркнул, что сейчас нападение на Одессу "выглядит суицидальным направлением" для россиян. В то же время, по его словам, украинское командование наблюдало и другие суицидальные действия оккупантов.

Что касается опасности со стороны Беларуси, представитель украинской разведки заверил, что пока угрозы вторжения нет. "Но, тем не менее, это также риск, на который мы должны обращать внимание", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что Путин не отказался от своей стратегической цели – "геноцидной войны, уничтожения украинского народа и государства".

"Это означает, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", - резюмировал представитель ГУР.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в этом году.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это – неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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