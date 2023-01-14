"Обещано победоносное наступление": эксперт рассказал о новом плане РФ

Валерий Герасимов будет разрабатывать план весенне-летней кампании с намерением переломить ход войны, говорит Александр Кочетков.

Владимиру Путин пообещали военную победу после нового наступления в Украине - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

После назначения командующим "спецоперацией", глава российского Генштаба Валерий Герасимов будет разрабатывать план весенне-летней кампании с намерением переломить ход войны, которая для россиян складывается очень неудачно.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

"Этот план, скорее всего, будет предусматривать наступление, или, как говорят россияне, полное "освобождение" Донецкой и Луганской областей, определенные контрудары на запорожском направлении, а также вторжение со стороны Беларуси. Не очень серьезное, но отвлекающее вторжение за счет российских силовиков, которые сконцентрированы в Беларуси, и до 10 тысяч белорусских контрактников, которых могут набрать", - говорит эксперт.

По словам Кочеткова, российские генералы пообещали Путину "победоносное наступление".

"Кремлевскому фюреру уже обещано, что это будет окончательное, решающее и победоносное наступление. И это в точности напоминает то, что происходило с Гитлером после неудачного вторжения, когда он ровно через год пытался переломить ход войны, а завершилось все поражением под Сталинградом", - говорит политический аналитик.

Как ранее сообщал Главред, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ​решение о назначении главы Генштаба России Валерия Герасимова командующим войсками оккупантов в Украине не меняет планов Москвы. Российские захватчики по-прежнему намерены захватить украинское государство и уничтожить объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, в Институте изучения войны рассказали, что российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к решающей военной операции в 2023 году.

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