Путину пообещали "победное наступление", но его ждет свой Сталинград - Кочетков

Российское военное руководство в ближайшее время будет разрабатывать план весенне-летнего наступления с намерением переломить ход войны, считает эксперт.

Россияне будут делать акцент на живую силу, то есть пытаться забросать ВСУ "пушечным мясом", чтобы имитировать наступление - Кочетков / Главред

В Генштабе заявляют, что Россия готовится к новому массированному удару по энергетической инфраструктуре Украины. Параллельно с этим новое военное командование в РФ может разрабатывать план повторного наступления по нескольким направлениям для перелома в войне.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал о том, почему Россия готовит новый залп не менее чем на 70 ракет, откажется ли РФ от тактики Суровикина по обстрелу критической инфраструктуры и почему новый план наступления Кремля может стать для Путина провальным.

Недавно в российском военном руководстве произошли кадровые ротации. В частности, Путин назначил командующим "спецоперацией" Герасимова вместо Суровикина. Изменится ли теперь, на ваш взгляд, тактика РФ в плане ракетных обстрелов?

Во-первых, изменения тактики, как и других принципиальных изменений, не будет. Сначала Герасимов составлял планы вторжения, потом другие люди, Суровикин, теперь снова Герасимов. Все идет по кругу, из-за чего принципиальных качественных изменений в РФ не происходит. И для нас это хорошо. Во-вторых, это изменение - продукт внутренних интриг вокруг Путина. Потому что сначала Пригожин якобы оттеснил Шойгу и Герасимова и дал обещание совершить прорыв, взять Бахмут, Соледар и чуть ли не дойти до Киева. Этого не получилось, и, под предлогом этого, Шойгу и Герасимов снова его несколько подвинули. Поэтому изменения будут происходить по обеспечению ЧВК "Вагнер" - у них будет меньше тяжелой техники, меньше авиационной, артиллерийской поддержки. И это тоже хорошо для нас.

А вот относительно тактических действий российской армии никаких изменений не предвидится. Акцент будут делать на живую силу, то есть будут пытаться забросать "пушечным мясом", чтобы имитировать наступление и не отступать. Поэтому уделять слишком большое внимание этим перестановкам нет смысла.

А есть ли у России определенные точки, на которых она может сосредоточиться? Что они будут делать теперь?

Как они говорят, Сталинградская и Курская битвы в одном флаконе сейчас разворачиваются вокруг Соледара и Бахмута. Но это - полная ерунда, потому что накануне Сталинградской битвы в городе было 600 тысяч собственных жителей и 400 - эвакуированных. А в Соледаре было 10 тысяч, и в Бахмуте до войны было около 70 тысяч. Именно эти два города и были главной точкой, но лишь потому, что все ресурсы и возможности туда бросали, потому что главным был Суровикин, которого перед тем пролоббировал Пригожин. Сейчас поддержки на Донбассе у России станет меньше, а Герасимов будет разрабатывать план весенне-летней кампании с намерением переломить ход войны, которая для россиян складывается очень неудачно. И этот план, скорее всего, будет предусматривать наступление, или, как говорят россияне, полное "освобождение" Донецкой и Луганской областей, определенные контрудары на запорожском направлении, а также вторжение со стороны Беларуси. Не очень серьезное, но отвлекающее вторжение за счет российских силовиков, которые сконцентрированы в Беларуси, и до 10 тысяч белорусских контрактников, которых могут набрать.

Кремлевскому фюреру уже обещано, что это будет окончательное, решающее и победоносное наступление. И это в точности напоминает то, что происходило с Гитлером после неудачного вторжения, когда он ровно через год пытался переломить ход войны, а завершилось все поражением под Сталинградом.

Вы упоминали о Беларуси. Была информация, что на одном из аэродромов, в Зябровке, готовится российская база - в частности, были опубликованы спутниковые снимки, на которых видны размещенные там "Панцири" и С-300. Насколько серьезной становится угроза обстрелов, учитывая то, что Россия и Беларусь со следующей недели будут проводить учения?

Ракетные обстрелы с использованием беспилотников в ближайшие дни вполне вероятны (разговор происходил 13 января. - Главред). Около 70 ракет вполне могут быть выпущены, и это никоим образом не связано с базой, которую создают в Беларуси. Россияне примерно две недели накапливают ракеты "Калибр", Х-101, которые они определенным образом модернизируют, потому что примерно столько занимает производственный цикл. Меньше 70-ти ракет выпускать не совсем эффективно, потому что их будет легко перехватывать нашим ПРО. Более 70-ти россияне тоже не могут выпустить, потому что не хватает носителей ракет - бомбардировщиков и морских носителей.

База в Беларуси предназначена для штурмовой авиации - фронтовых истребителей и бомбардировщиков. И это как раз то, о чем я вам говорил раньше - имитация вторжения из Беларуси, которое может произойти в конце зимы или весной. То есть ее создают для совокупной поддержки белорусской и российской авиации. Однако эта база находится в непосредственной досягаемости наших средств противодействия. И если там разместили бы стратегические бомбардировщики, мы бы их полностью уничтожили.

А мы, кстати, можем бить в ответ? Потому что раньше, насколько я понимаю, было табу на это. Можем ли мы сделать это сейчас?

Табу есть и сейчас, потому что мы не хотим давать Лукашенко повода рассказывать населению Беларуси о вражеском нападении на их территорию. Но как только белорусы переходят хотя бы на сантиметр украинскую границу, мы начнем бить по всем целям на территории Беларуси. Это не столько военная, сколько дипломатическая ситуация, ведь юридически удары по Беларуси являются абсолютно законными, потому что с ее территории осуществляется нападение. Но с дипломатической точки зрения мы не хотим давать козырь Лукашенко.

Вы сказали о возможности удара РФ. А какая у России цель - она так же будет разрушать инфраструктуру, или у нее могут быть другие цели для ударов?

Наносить удары исключительно по инфраструктуре и ради психологического давления общества. Россияне уже увидели, что ракетные удары не очень эффективные, но есть приказ, и его выполняют (хоть он и бессмысленный). Сейчас холодно, поэтому россияне будут бить по теплогенерирующей инфраструктуре с попыткой нас заморозить. Но, кстати, совокупная мощность генераторов, которые были ввезены в Украину, равна одному блоку АЭС. То есть нас так просто не возьмешь, поэтому даже если РФ и разрушит какую-то генерирующую мощность, это не повлияет на обороноспособность страны. Но пытаться портить нам жизнь россияне продолжат.

Потому что россияне производят ракеты - они используют контрабандные сети, создают целые сети для закупки комплектующих, которых не могут производить сами, и где-то 50 ракет в месяц способны сделать. То есть они сейчас работают не на запасе, а на том, что создают.

То есть до запаса русские не добрались, да?

По нескольким видам ракет (например, "Кинжалам"), они уже залезли в стратегический запас. "Калибры" тоже к такому запасу приближены, но старых советских Х-101, Х-22, Х-555 у русских, к сожалению, еще достаточно. Как и ракет к комплексам С-300, который используется в режиме "поверхность-поверхность" в прифронтовых городах. Этих припасов у них еще сотни, и этого больше, чем достаточно.

Хотела бы еще уточнить информацию по дронам и баллистическим ракетам из Ирана. Как дальше может развиваться ситуация?

С баллистическими ракетами чуть ли не бартерная сделка - россияне дают бомбардировщики Су-34, а иранцы им взамен дают ракеты. Пока эта сделка не завершена, но в любом случае речь не идет о ракетах Zolfaghar дальностью 700 км, а только о Fateh-110 в так называемом экспортном варианте с ограниченной дальностью 250 километров. Для нас это не очень приятно, но я убежден, что у нас тогда сразу появятся ракеты на 300 километров. Тогда мы будем иметь преимущество как в дальности на 50 километров, так и в точности.

В целом на Иран давят экономически, потому что в случае передачи ракет России у КСИР (Корпуса стражей исламской революции), которые продают полуконтрабандную нефть, могут возникнуть проблемы. Поэтому поставка таких ракет может и не состояться.

Что касается беспилотников, то Иран производит 1650 единиц и направляет их в РФ. Последняя партия насчитывала 300-350 беспилотников, половину из них россияне уже использовали, но половину они еще хранят, поэтому на два массированных нападения на Украину они еще насобирают. К тому же, Иран также предупрежден, что ракеты или самолеты, которые неизвестно откуда возьмутся, могут разрушить это производство на иранской территории. Как будет складываться ситуация - будет видно впоследствии.