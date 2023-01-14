Погода не остановит наступление ВСУ, а войска РФ готовятся к решающей военной операции – ISW

Прекращения военных действий в Украине в зимний период не будет – война не зайдет в тупик, считают специалисты американского Института изучения войны.

Бойцы ВСУ хорошо оснащены и могут воспользоваться преимуществами морозной погоды - ISW / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Боевые действия на войне России против Украины не прекратятся зимой и не зайдут в тупик. Бойцы ВСУ хорошо экипированы – они вряд ли замедлят свои контрнаступательные действия и способны воспользоваться преимуществом промерзшей местности. Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к решающей военной операции в 2023 году. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что зимой прекращения боевых действий на войне против Украины не будет. Украинские военные, которые оснащены на оптимальном уровне, продолжат свои контрнаступательные действия даже в условиях зимней погоды. Силы обороны могут воспользоваться теми преимуществами, которые появляются в результате замерзшей местности.

"Вместо этого украинские силы могут готовить условия для потенциально масштабной контрнаступательной операции этой весной", - отмечают аналитики.

Также эксперты Института изучения войны подчеркнули, что прогноз министра обороны Украины Алексея Резникова о высоких темпах операций оккупантов весной является частичным подтверждением оценки ISW, согласно которой агрессор Россия готовится к решающей военной операции в 2023 году.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал прогноз, согласно которому оккупант Россия в ближайшие месяцы может пойти ва-банк. По его словам, у Москвы больше нет ресурсов для затягивания войны против Украины. Как полагает чиновник, Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца.

Заместитель начальника Главного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что войска России, возможно, в ближайшее время попытаются захватить всю Донецкую область. Далее оккупанты попробуют продвинуться в Запорожской области. Российские оккупанты по-прежнему будут способны наносить удары по энергетической и другой инфраструктуре Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может пойти в новое наступление на Украину весной. По его словам, оккупанты могут атаковать с районов на юге и востоке украинского государства, которые они ранее захватили.

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