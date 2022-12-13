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В начале 2023 года армия РФ может возобновить большое наступление против Украины - Кулеба

13 декабря 2022, 20:15
Кулеба подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого.
В начале 2023 года армия РФ может возобновить большое наступление против Украины - Кулеба
Кулеба заявил, что россияне могут возобновить большое наступление против Украины / УНИАН, Bundeswehr/David Karafa

Несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям в начале следующего года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ.

Как отметил Кулеба, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

"Думаю, российские возможности проводить наступление, возможно даже большое наступление, могут быть возобновлены где-то к концу января, в феврале. Именно это они пытаются сделать. И мы, конечно, делаем все возможное, чтобы не позволить этому случиться. Я не говорю, что это точно произойдет, но по наилучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировки новых призывников и их движение тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину ", - сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Глава МИД отметил, что амбициозные военные планы Москвы не изменились с 24 февраля, а потому призвал западных партнеров не слушать "пустые заявления" Кремля.

"Никому не стоит позволять себя обмануть. Россия не изменила свои ультиматумы и до сих пор хочет завоевать всю Украину. Просто сейчас они хотят не мира, а паузу в агрессии, чтобы продлить ее позже. Мы в эту игру не играем", - резюмировал Кулеба.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова участвовать в переговорах с Россией, если они будут базироваться на территориальной целостности государства в границах 1991 года. Первый шаг, который может сделать Москва для диалога – вывод всех своих войск с украинской территории.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия уже, мол, не ставит перед собой задачу "смены власти" в Украине. По его словам, якобы "спецоперация" преследует "другие цели".

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если война в Украине затянется, а ВСУ продолжат побеждать на поле боя, Путин снова может перейти к ядерным угрозам в адрес украинского государства.

По его словам, если агрессора Россию не остановить, ее поведение станет сигналом другим автократам мира, которые захотят заполучить ядерное оружие.

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