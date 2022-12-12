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"Это нонсенс": Жданов рассказал, сколько российских генералов "откобзонили" украинские воины

12 декабря 2022, 19:45
Жданов отметил, что в войне с Украиной РФ потеряла лучшие летные экипажи и теперь у оккупантов остались только плохо подготовленные к боевым действиям летчики.
'Это нонсенс': Жданов рассказал, сколько российских генералов 'откобзонили' украинские воины
Жданов заявил, что Россия потеряла 13 генералов / ua.depositphotos.com, УНИАН

За время полномасштабной войны украинские защитники уничтожили колоссальное количество вражеской техники, а также ликвидировали около 93 000 россиян. Среди уничтоженных захватчиков есть и генералы. Так, ВСУ успешно "демилитаризовали" 13 российских генералов, что является рекордным показателем. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за такой короткий период. За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", - сказал Жданов.

Военный эксперт также отметил, что РФ сейчас испытывает острую нехватку танков. По его словам, в начале полномасштабного вторжения российская армия имела на вооружении около 3 500 танков. Однако сейчас у захватчиков осталось около 500 танков. Более того, они могут находиться в неудовлетворительном состоянии и нуждаться в ремонте. Именно поэтому россияне сейчас обращаются за помощью к Беларуси.

Кроме того, как подчеркнул Жданов, РФ потеряла лучшие летные экипажи и теперь у оккупантов остались только плохо подготовленные к боевым действиям летчики. Поэтому, по словам эксперта, сейчас российская авиация не несет большой угрозы для Украины.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Потери Украины и России на войне

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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