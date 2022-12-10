Нет никаких признаков, что тяжелые потери заставят Путина сдаться — Столтенберг

Йенс Столтенберг сказал, что чувствует "большую ответственность" как глава НАТО по вопросу прекращения войны в Украине.

Владимир Путин и Йенс Столтенберг / коллаж фото УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин недооценил боевую мощь и мотивацию украинцев, а также готовность стран Запада поддерживать Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью норвежскому вещателю NRK.

Столтенберг сказал, что чувствует "большую ответственность" как глава НАТО по вопросу прекращения войны в Украине. Но честно признает, что перспективы для этого в настоящее время не очень хорошие.

"Чтобы вести этот разговор (о мире с диктатором Путиным − Главред), я должен думать, что мы можем чего-то добиться. […] Пока Путин продолжает свою жестокую войну и, не в последнюю очередь, атакует газ, воду и электростанции, из-за которых украинцы мерзнут всю зиму, нет никаких оснований для каких-либо переговоров", — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, сейчас нет признаков того, что Путин в ближайшее время сдастся, несмотря на тяжелые потери.

"Он скорректировал уровень своих амбиций в отношении того, как быстро он может получить контроль [на поле боя - Главред]", — сказал он.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что задача демократических стран сделать так, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. Если бы РФ выиграла развязанную против Украины войну, Владимир Путин и "другие деспоты" продолжали бы применять насилие для достижения своих целей.

Напомним, российские оккупанты, вероятно, готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине на этой неделе. Такие действия, вероятнее всего, будут направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его. Как говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (SW), РФ всё же продолжает ощущать ограниченность своего ракетного арсенала.

Другие новости: