"В наших интересах, чтобы Украина победила": Столтенберг сделал важное заявление о войне в Украине

Если бы Путин выиграл войну, мир стал бы более опасным, считает Йенс Столтенберг / Коллаж фото Reuters, сайт Кремля

Задача демократических стран сделать так, чтобы Украина победила в войне с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, если бы Россия выиграла развязанную против Украины войну, кремлевский диктатор Владимир Путин и "другие деспоты" продолжали бы применять насилие для достижения своих целей, передает De Welt.

"Если бы Путин выиграл войну, он и другие деспоты продолжали бы применять насилие для достижения своих целей. Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделало бы наш мир еще более опасным. В наших интересах, чтобы Украина победила", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что война в Украине показала, насколько опасно зависеть от России в плане газа.

"Теперь нам нужно оценить нашу зависимость от авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая", – добавил Столтенберг.

По его словам, речь идет об "управлении рисками, уменьшении уязвимостей и повышении устойчивости критически важной инфраструктуры и цепочек поставок".

Отмечается, что в середине недели министры иностранных дел стран-ченов Североатлантического альянса хотят принять решение об оказании официальному Киеву еще большей поддержки в рамках комплексного пакета помощи.

Дальнейшие поставки оружия гарантированы в краткосрочной перспективе, а также речь идет о предоставлении генераторов для электроснабжения, зимнего снаряжения для солдат и медикаментов.

В долгосрочной перспективе НАТО хочет взять на себя "стратегическую подготовку" украинских солдат и постоянно доводить страну до военных стандартов альянса. Однако, как считают аналитики, в настоящее время "Киев не имеет шансов стать его членом".

Как сообщал Главред, 26 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли с визитом в Украину. Вместе с главой правительства Украины Денисом Шмигалем они подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках "Люблинского треугольника".

В документе политики призвали международное сообщество признать "общей целью восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всей временно оккупированной территории Украины".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что контрнаступление армии Украины будет продолжаться и зимой. Он объяснил, что если наступление ВСУ замедлится, западный мир может устать от войны. Ситуацией воспользуется страна-оккупант РФ и будет продвигать переговоры на своих условиях. Поэтому Украина намерена наступать.

В Пентагоне отмечали, что зимой инициатива на поле боя будет на стороне Украины, ВСУ не дадут оккупантам передышки. Украина будет продолжать подрывать логистику российских военных.

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