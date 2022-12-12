Приехали убивать украинцев: ВСУ успешно 'демилитаризовали' оккупантов-одноклассников

Одного оккупанта ликвидировали 1 июня в Харьковской области, а другого – 28 июня в Луганской области.

ВСУ ликвидировали оккупантов-одноклассников / Facebook Комахидзе, Радио Свобода

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать оккупантов, приехавших убивать мирных украинцев. Так, ВСУ успешно "демилитаризовали" двух 22-летних оккупантов из поселка Сирноводск Самарской области РФ.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, оккупанты Иван Афанасьев и Никита Фролов были одноклассниками в школе, а потом вместе учились в Сергиевском губернском техникуме. Позже друзья-оккупанты отправились на войну против Украины.

"Оба товарища-одноклассника отправились участвовать в "СВО" против Украины. Фролова ликвидировали 1 июня в районе населенного пункта Веселое Харьковской области. Афанасьева - в районе поселка Тошковка Луганской области 28 июня", - рассказал Комахидзе.

Власти страны-агрессора дали оккупантам по медальке посмертно, а местные чиновники установили мемориальные доски на техникуме, где учились захватчики.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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