Воевать в Украину известный в России кузнец отправился добровольцем.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта-кузнеца/ t.me/OSINTGeorgia

Украинские воины ликвидировали члена Союзе Кузнецов, одного из лучших кузнецов Калининградской области Ивана Кузнецова.

Ликвидированный в Украине 13 ноября Кузнецов в зоне боевых действий находился в качестве добровольца, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

В Калининградской области Кузнецов был довольно почитаемым специалистом своего дела, был многократно отмечен за свои работы по художественной ковке, состоял в Союзе Кузнецов России. В проекте центра исторической реконструкции воспроизводил работу средневековой кузни.

"Теперь Ванька Кузнецов будет Кобзону и другим чертям подковы ковать", - отметил Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / https://t.me/OSINTGeorgia

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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