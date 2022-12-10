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"Услышал голос свыше и пошел на войну": ВСУ ликвидировали оккупанта-учителя православной гимназии

10 декабря 2022, 23:00
Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК "Вагнер".
оккупант
ВСУ ликвидировали учителя православной гимназии / Facebook Анатолий Штефан

Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Facebook.

"Учитель православной гимназии (филиала ФСБ) чтец Александр Сухоруков услышал голос свыше и решил поступить в ЧВК "Дембель" (Вагнер). По традиции успешно демобилизирован", - написал Штефан.

Украинские защитники ликвидировали Сухорукова еще 2 ноября в Артемовске. Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК "Вагнер". В частности, "Орденом мужества", крестом "За отвагу и мужество", крестом "За кровь и храбрость" и "Окопным крестом".

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Больше новостей о ликвидированных оккупантах:

война в Украине война России и Украины
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