Успел повоевать аж 1,5 часа: российский "мобик" установил "рекорд" в Украине

Оккупант стал "рекордсменом" по боевым действиям, ведь с момента прибытия мобилизованного на фронт до попадания в плен прошло всего полтора часа.
Вооруженные силы Украины взяли в плен 27-летнего оккупанта, мобилизованного из Псковской области РФ. Захватчик установил своеобразный "рекорд", поскольку с момента подготовки "мобика" к первому бою и попадания в руки украинских военных прошло всего полтора часа.
Об этом пленный захватчик рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко. Видео доступно на YouTube-канале его коллеги Владимира Золкина.
Пленного оккупанта зовут Роман Александрович Димиденков (в соцсетях – Роман Правдин). Он из города Великие Луки Псковской области. До мобилизации работал на заводе, имеет семью.
"Это рекордсмен по боевым действиям. Самый быстрый старт и самое быстрое попадание в плен: с момента, как его подготовили, привезли на позицию – полтора часа и плен", - отметил Карпенко.
На кадрах видно, что пленный "рекордсмен" с царапинами на лице лежит на кровати и не встает в течение всего разговора с журналистом. Как пояснил сам Димиденков, перед пленением он получил ранение – передвигаться может, но врачи рекомендовали ему постельный режим.
Напомним, ранее украинские военные взяли в плен российского оккупанта Максима Сципина. Его мобилизовали 3 октября и отправили на войну после двух поездок на полигон. Оккупантам выдали старое вооружение, а на фронте почти не кормили. Когда оккупант попал в украинский плен, то он расплакался из-за того, что к нему очень хорошо относились и хорошо кормили.
Также Главред сообщал, что российские оккупанты настолько боятся мощи Вооруженных сил Украины, что уже добровольно сдаются в плен. Так, в Луганской области десантникам 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сдались в плен сразу 12 российских военнослужащих. Большинство пленных – это мобилизованные из Белгородской области РФ, еще двое – из Липецка и Владимира.
Вас может заинтересовать:
- Успешное контрнаступление на Херсонщине: ВСУ взяли в плен 11 оккупантов, среди них прапорщик и офицер
- ВСУ взяли в плен российского генерал-полковника, который командовал группировкой Запад - журналист
- "Пополнен обменный фонд": ВСУ во время контрнаступления взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ