Успел повоевать аж 1,5 часа: российский "мобик" установил "рекорд" в Украине

Перед попаданием в плен оккупант получил ранение / скриншот с видео

Вооруженные силы Украины взяли в плен 27-летнего оккупанта, мобилизованного из Псковской области РФ. Захватчик установил своеобразный "рекорд", поскольку с момента подготовки "мобика" к первому бою и попадания в руки украинских военных прошло всего полтора часа.

Об этом пленный захватчик рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко. Видео доступно на YouTube-канале его коллеги Владимира Золкина.

Пленного оккупанта зовут Роман Александрович Димиденков (в соцсетях – Роман Правдин). Он из города Великие Луки Псковской области. До мобилизации работал на заводе, имеет семью.

"Это рекордсмен по боевым действиям. Самый быстрый старт и самое быстрое попадание в плен: с момента, как его подготовили, привезли на позицию – полтора часа и плен", - отметил Карпенко.

На кадрах видно, что пленный "рекордсмен" с царапинами на лице лежит на кровати и не встает в течение всего разговора с журналистом. Как пояснил сам Димиденков, перед пленением он получил ранение – передвигаться может, но врачи рекомендовали ему постельный режим.

Напомним, ранее украинские военные взяли в плен российского оккупанта Максима Сципина. Его мобилизовали 3 октября и отправили на войну после двух поездок на полигон. Оккупантам выдали старое вооружение, а на фронте почти не кормили. Когда оккупант попал в украинский плен, то он расплакался из-за того, что к нему очень хорошо относились и хорошо кормили.

Также Главред сообщал, что российские оккупанты настолько боятся мощи Вооруженных сил Украины, что уже добровольно сдаются в плен. Так, в Луганской области десантникам 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сдались в плен сразу 12 российских военнослужащих. Большинство пленных – это мобилизованные из Белгородской области РФ, еще двое – из Липецка и Владимира.

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