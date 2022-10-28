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Обрадовался воде, хлебу и конфетам: оккупант расплакался, рассказывая об украинском плене

28 октября 2022, 09:31

Российский оккупант признался, что его отправили на войну как "пушечное мясо", и почти не давали еды.

оккупант расплакался в плену
Российский оккупант попал в плен и расплакался, не ожидал, что будет хорошо / скриншот

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта. Он расплакался из-за того, что к нему очень хорошо относились и хорошо кормили. Видео с допросом опубликовала российская оппозиционерка Любовь Соболь.

Максима Сиіпина мобилизовали 3 октября и отправили на войну после двух поездок на полигон. Оккупантам выдали старое вооружение, а на фронте почти не кормили.

"Нам выдали старое вооружение, советское, древнее, старые бронежилеты с чеченской войны, старые каски. Два раза свозили на стрельбы. На следующий день ночью посадили в "Камазы", привезли на территорию Украины, как мы уже потом поняли. Завтрак привозили, но обедов, сказали, не ждите. Несколько дней еду вообще не привозили", - сказал он.

Оккупант рассказал, как только он с другими российскими мобилизованными оказались в окопе, украинская армия начала палить из минометов. После нескольких часов обстрела оккупанты сдались в плен. Рассказывая о том, как украинцы к нему относились, Сципин расплакался.

"Часа три по нам летели мины. Подошла армия Украины. Говорят, сдавайтесь. Мы вышли. Нас не били, иногда ругались, но понятно, что все злые на нас. Нас не били, нас кормили. Мы курили. Нам дали конфеты, хлеб, который там (в российской армии - Главред) ни разу не дали. Дали воду", - добавил Спицын.

Оккупант призвал граждан России выходить на протесты против войны в Украине и добавил, что в Украине никто не нуждается в "освобождении".

"Просто везут мужей и детей сюда, как скот их гонят. Я бы сказал, чтобы все подумали, что нам нужно. Нужно ли нам это? Зачем нам это нужно? Нам нужно с семьями быть. Не надо никого освобождать. Все говорят на русском языке. Куда меня ни водили, везде со мной по-русски нормально общались. Сами удивились, что здесь такое хорошее отношение", – добавил оккупант.

оккупант расплакался в плену
Российский оккупант попал в плен и расплакался, не ожидал, что будет хорошо / скриншот

Мобилизация в России

Напомним, из России массово бегут мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после объявления Путиным мобилизации количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии.

При этом путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронта. Так, в новосибирском лагере для призванных по мобилизации на войну в Украину, объявленной Владимиром Путиным, умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить "освобождать" Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

Другие новости:

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