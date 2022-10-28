УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

28 октября 2022, 06:36

В новом пакете помощи Украине нет новых крупных вооружений. Помощь США будет направлена на пополнение тысяч боеприпасов для имеющихся в наличии вооружений.

Украина, США
О новом пакете помощи должны объявить 28 октября / Фото Reuters

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов. Он будет объявлен 28 октября.

Как пишет Associated Press, в новом пакете помощи Украине нет новых крупных вооружений.

Помощь США в основном будет направлена на пополнение тысяч боеприпасов для имеющихся в наличии вооружений. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении.

Поставки оружия в Украину

США планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что компания-производитель Raytheon Technologies несколько недель назад передала правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины. По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

Другие новости:

война в Украине новости США военная помощь война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:36

США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

06:22

Чему Украине стоит поучиться у маленького Тайванямнение

05:30

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

05:08

Как отделить филе сельди от костей за пять минут: простые секреты

04:30

"Бузова вселилась в Орбакайте": в сети указали на невероятную похожесть российских звезд

Реклама
04:03

Как стирать вещи, чтобы они не сбивались в пододеяльник: 4 хитрости, о которых знают не все

03:25

Военный эксперт пояснил, куда делись новые мобилизованные русские солдатыВидео

03:20

Изысканная закуска за 10 минут: 2 рецепта вкуснейшей намазки на хлебВидео

02:57

"Темнокожая Русалочка" Холли Бейли явилась на красную дорожку в дерзком "голом" платье

02:28

Гороскоп на ноябрь 2022 для Близнецов: неожиданные перемены и большой прорывВидео

01:50

Китай отхватит себе самый выгодный кусок: Кулик рассказал, как будет выглядеть РФ в случае развалаВидео

01:03

Гороскоп на неделю 31 октября - 6 ноября: Тельцам – обман, Ракам – признание, Рыбам – зависть

00:55

"Надень хоть мешок из-под картошки": Даша Квиткова поразила фанатов образом а-ля Ким КардашьянВидео

00:51

Приметы на 28 октября: какие 4 вещи нужно сделать женщине, чтобы быть счастливойВидео

00:12

Когда Украина получит системы ПВО NASAMS: в Пентагоне дали ответВидео

00:08

Российский канал ТНТ остался без шоу, так как все комики сбежали из РФ и поддержали Украину

27 октября, четверг
23:41

"Там должен сидеть Путин": сын Джорджа Клуни нарисовал будущее российского диктатора

23:32

"Варвары бьют": Зеленский рассказал о ситуации с электроэнергиейВидео

23:12

Бежит от уголовного дела: Роднянский рассказал, от чего спасается Собчак

23:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

Реклама
22:41

"Совсем охамели": Путин пожаловался, что убили его другаВидео

22:22

Армия Украины наступает в Луганской области и продвинулась на двух направленияхВидео

22:14

Глава Пентагона публично предупредил Путина относительно ядерного оружия: "Будет серьезный ответ"Видео

21:51

"Людей не жалеют совсем": Путину привиделись немыслимые потери в войне в УкраинеВидео

21:36

Путин "выкладывает на стол" последний козырь в войне против Украины – ПионтковскийВидео

21:35

"Мир сошел с ума": аналитик заявил, что в будущем человечество ждет неизбежный ядерный конфликтВидео

21:25

Китай объявил о "твердой поддержке" России и режима ПутинаВидео

20:57

"Ты красотка, но тебе нужна помощь": нетрезвая Мадонна в чулках показала странный танецВидео

20:48

Буданов рассказал, что ускорит побег оккупантов из ХерсонаВидео

20:42

Напал на Украину, а "виноват" – Запад: Подоляк разнес пропагандистские заявления ПутинаВидео

20:37

Сергей Стерненко. Путин снова угрожает ядеркой: чего ждать?Видеоблоги

20:22

Предательница Лорак лишись квартиры за 1,5 миллиона долларов из-за своей позиции

19:49

Владимир Остапчук высказался о личной жизни после новости о разводе

19:47

"К краю пропасти мы подойдем": астролог сделала тревожный прогноз на ноябрьВидео

19:45

Путин выступил на форуме Валдай: наляпал об Украине и во всех бедах обвинил ЗападВидео

19:44

Как избавить кухонное полотенце от неприятного запаха: 3 способа от опытных хозяек

19:27

Отступление россиян из Херсона – это информационная операция: Зеленский раскрыл "подвох" плана РФ на югеВидео

19:22

Как выглядеть моложе в 50 лет: 14 простых способов, которые творят настоящие чудеса

19:20

Россияне убивают всех украинцев одинаковомнение

19:17

"Нам не нужен ядерный удар по Украине": Путин сделал важное заявлениеВидео

Реклама
19:04

Джонсон станет во главе проекта "план Маршалла" по восстановлению Украины – The TelegraphВидео

18:38

Время пришло: Путин появился на публике с синими руками и выпуклыми венамиВидео

18:27

Канделаки выложила в Сеть фото израильского паспорта Собчак, с которым та убежала из РФ

17:51

"Путин проигрывает": российские элиты рассматривают варианты, как жить без диктатора – The EconomistВидео

17:41

Появилось видео, как Собчак пешком бежит через белорусско-литовскую границуВидео

17:39

Владимир Зеленский одобрил рекордное увеличение военного бюджетаВидео

17:30

Украину атакуют опасных метеорологических явлениях: синоптики предупредили о неприятном сюрпризеВидео

17:27

Певец Витас в баре подрался с чиновником и забрызгал тому лицом газом из баллончика

17:24

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

17:13

Перебросили несколько БТГ, ожидают уличных боев: оккупанты готовятся оборонять Херсон – ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять