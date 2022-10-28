США предоставят Украине новый пакет военной помощи - СМИ

О новом пакете помощи должны объявить 28 октября / Фото Reuters

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов. Он будет объявлен 28 октября.

Как пишет Associated Press, в новом пакете помощи Украине нет новых крупных вооружений.

Помощь США в основном будет направлена на пополнение тысяч боеприпасов для имеющихся в наличии вооружений. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении.

Поставки оружия в Украину

США планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что компания-производитель Raytheon Technologies несколько недель назад передала правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины. По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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